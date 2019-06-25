乘客注意！北捷列車免費WiFi今下午3點斷訊

2019-06-25 14:22 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ╱即時報導



台北捷運公司去年宣布，無線上網服務再升級，全線車站及列電聯車內，均設有免費WiFi，並將上網頻寬提升至下載6M、上傳2M，乘客使用次數累計破萬；不過，北捷今天突然公告，無線上網服務廠商昨天臨時告知，今天（25日）下午3點將中斷網路訊號，建議民眾先改用「TPE-Free」免費無線上網服務。

針對無線網路為何無預警中斷？何時恢復？北捷僅低調表示，昨天上午臨時接到廠商通知，依照當初契約，已要求廠商限期改善，否則後續依契約處理；至於多少用戶將受影響？北捷回應暫未統計。

北捷今天發布新聞稿表示，提供台北捷運免費無線上網服務廠商，於6月24日以電子郵件通知，將於今天（25日）下午3點中斷網路訊號，已立即要求廠商依約限期改善外。

北捷指出，為避免民眾受影響，將陸續啟動由台北市資訊局協助建置的158個無線上網熱點，包括「捷運各車站旅客詢問處」及「小巨蛋」、「貓纜」、「兒童新樂園」等地點，提供「TPE-Free」免費無線上網服務，但捷運列車及車站（除旅客詢問處外）暫無法全面提供免費無線上網，請外界見諒。