吃什麼都得拍照被「公審」 這位醫師1年減重41公斤

2019-06-25 14:18 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



羅東博愛醫院骨科醫師陳劍龍，曾經是初期糖尿病患者，50歲就罹患退化性膝關節炎，去年6月體飆到114.2公斤，健康狀況亮紅燈。

不過，他花了一年時間，成功減掉41.8公斤，如今維持72.4公斤已經超過1個月，今天展現瘦身成果，被問起減重方法？陳劍龍說，「不靠藥物手術，而是運動和節食！」

羅東博愛醫院指出，陳劍龍醫師是脊椎外科部主任，以精湛的微創脊椎手術著稱，到博愛醫院服務12年，體重卻始終居高不下，去年6月他的體重到顛峰，影響日常作息和健康狀況。

羅東博愛醫院執行長許子文見狀，向陳下戰帖，要求他在一年之內減重36公斤，並為他募集院內營養科營養師和家醫科醫師當「軍師」。

醫師工作繁忙且作息不固定，要讓陳劍龍醫師好好注意飲食並不容易，營養師團隊成立LINE群組，要求陳劍龍醫師「每吃必拍」，上傳照片由營養師「公審」，讓他真正意識到自己吃了什麼。

院方表示，陳劍龍每天早晚量測體重，且只要吃進熱量就必須記錄，數月下來，逐漸讓自己了解問題出在哪裡，他原本鐵齒，原本只有節食，後來開始「調整飲食」，謹記營養師的教戰守則，不只少量，還要少油、少鹽。

經調整後，陳醫師前半年前他瘦了26公斤，後半年他又減下15.8公斤，如今體重達72.4公斤，且成功維持1個多月。

當時下戰帖的執行長許子文，今天依約頒發獎金鼓勵，開心看見陳醫師健康瘦下來。

軍師團之一的家醫科主任張賢政表示，陳醫師沒有靠降血糖藥物，便讓糖尿病指標-糖化血色素(HbA1c)保持在正常值6以下，且空腹血糖數值從原本的206mg/dl，降至90mg/dl(<100mg/dl為正常值)，脫離糖尿病，這個案例讓他信心大增，值得分享給更多病人。

營養師藍依萍監測陳醫師飲食、協助擬定戰略，她說，長時間的減重考驗人的毅力與恆心，嚴格要求陳醫師一周要瘦1公斤，1個月要瘦3公斤，先靠飲食瘦下來，才能放心運動訓練不致於疲憊、受傷，最後陳醫師不僅達標還超標，讓她非常佩服。