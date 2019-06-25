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日本腦炎又增3例 靠豬舍、稻田應加強防蚊

2019-06-25 14:13聯合報 記者簡浩正╱即時報導

台灣進入日本腦炎流行季，衛福部疾病管制署今公布新增三例日本腦炎確定病例，新竹、屏東縣、嘉義市各一例；疾管署提醒，住家或活動地鄰近豬舍、水稻田等高風險環境的民眾，應加強防蚊，並按時帶家中嬰幼兒接種日本腦炎疫苗，有感染風險者可自費接種疫苗。

疾管署副署長莊人祥表示，上周統計新增的三名日本腦炎個案，分別為新竹縣湖口鄉50多歲女性、嘉義市西區50多歲男性及屏東縣林邊鄉30多歲女性，三人近期無出國史，陸續於5月31日至6月17日間發病，目前均住院治療中。

而經實際勘查，三人之住家或活動地附近分別有鴿舍、豬舍或大排水溝等高風險場所，目前衛生單位已前往個案住家及活動地消毒、清除孳生源，以降低病媒蚊密度，同時加強對當地民眾衛教宣導。

莊人祥說，今年截至目前國內10例確定病例中，分別為高雄市4例（含一例死亡）、嘉義市及屏東縣各2例、嘉義縣及新竹縣各1例；但目前與前4年（2015至2018年）同期相比，病例數為15、8、9及20例，並無比較高。

日本腦炎為蚊媒傳染病，在台灣以三斑家蚊、環紋家蚊及白頭家蚊為主要病媒蚊。莊人祥說，每年5至10月為台灣日本腦炎流行季節，6、7月通常為病例高峰，受感染者以40歲以上成人較多，會出現頭痛、發燒、意識不清等症狀，嚴重者甚至可能昏迷或死亡，民眾應避免在黎明和黃昏時，在豬舍、動物畜舍或病媒蚊孳生地點附近活動，並做好防蚊措施。

三斑家蚊是傳染日本腦炎的病媒蚊之一，民眾應避免在黎明和黃昏時，在豬舍、動物畜舍或...
三斑家蚊是傳染日本腦炎的病媒蚊之一，民眾應避免在黎明和黃昏時，在豬舍、動物畜舍或病媒蚊孳生地點附近活動，並做好防蚊措施。圖／疾管署提供
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日本腦炎新竹病媒蚊
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