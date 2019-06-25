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誰說打開電視都好無聊！三大超優質節目網驚「後悔沒早點知道」

2019-06-25 13:54聯合新聞網 文／網路溫度計

鄉民總是愛說，每天打開台灣的電視頻道，轉來轉去不是沒有營養的新聞反覆播送，就是了無新意的綜藝節目不斷重播，忍不住想抱怨怎麼沒有優質節目？事實上並非台灣沒有優質節目，還有不少節目得過許多大獎，只是你不知道而已！今天DailyView網路溫度計就特別整理網友意見，分別選出不同類型節目中，網友公認的「超優質節目」，其中還不乏得過許多大獎的電視節目。

#1 旅遊類－《Follow Alana愛遊台灣》

如果你沒看過《Follow Alana愛遊台灣》可千萬別抱怨台灣沒有優質節目！該節目為一系列的旅遊節目，由主持人Alana以獨特敏銳的視角，帶領觀眾認識各地珍貴的風俗民情。首播於TVBS、中天娛樂、中天綜合、緯來綜合等頻道，首季至第四季的故事背景都以台灣為主，介紹寶島各地的自然景觀與生活文化，內容從懸吊繩索，深入柴山神祕洞穴的地心冒險；到爬上桃園東眼山，睡在兩層樓高樹床的瘋狂體驗，帶領觀眾重新認識台灣無與倫比的魅力。

最厲害的是《Follow Alana 愛遊台灣》榮獲有美國「電視節目界奧斯卡」之稱的泰利獎（Telly Awards）殊榮，光是2019年就一口氣拿下4項獎座，包括旅遊類獎項、自然野生動物類獎項，總計2座銀獎、2座銅獎的高度肯定，讓這部由台灣團隊原創的優質旅遊節目，把台灣的美帶出海外走向國際，無疑是另類的台灣之光！

除了獲獎無數之外，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》來看，網友討論《Follow Alana 愛遊台灣》的網路好感度，近一年來（分析區間：2018年06月15日至2019年06月14日）正面的網路聲量有878筆，比例高達60.97%，負面的網路聲量則幾乎沒有，僅有52筆，佔全部的3.61%，藉由數據也證實只要看過的網友幾乎都是好評不斷！

image source:KEYPO大數據關鍵引擎
image source:KEYPO大數據關鍵引擎
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不僅讓世界看到台灣之美，《Follow Alana 愛遊台灣》接下來更遠赴南半球的生態天堂澳洲，帶給觀眾全新一季的《Follow Alana 愛遊世界 澳洲篇》，透過過去將台灣的美好帶到全世界觀眾面前的手法與經驗，將澳洲的蔚藍海岸，與豐富的生態環境帶到觀眾眼前；緊接著，即將開播的《Follow Alana 愛遊世界 瑞士篇》則要帶領觀眾乘坐在冰河快車上奔馳，並深入阿爾卑斯山的少女海蒂的故鄉。甚至連瑞士旅遊局也肯定Alana主持的節目，邀請她擔任瑞士的觀光大使，成為首位具台灣主持人身分的瑞士觀光大使。另外Alana還將獨家與網球天王費德勒暢談，帶領觀眾認識球王創立基金會，投身兒童早期教育的動機，一窺他在球場外最溫柔的一面。

#2 戲劇類－《生死接線員》

說到戲劇類的超優質電視節目，怎能不先提前陣子口碑好感度皆爆棚的公視大劇《我們與惡的距離》呢！該劇從無差別殺人事件的加害者家庭、受害者家屬、新聞媒體三方，交織出錯綜複雜的故事，透過各方巧妙的心境轉變，進而帶出身為旁觀者的網友，往往只是接收到片面的資訊，就認為自己瞭解事件的全貌，斷然批評甚至做出自認為正義的行為，卻因此傷害到無辜的人。

《我們與惡的距離》雖然已經完結，但熱潮有如連鎖效應一般，連帶引發網友討論台灣的優質台劇還有哪些？其中，講述器官捐贈議題的《生死接線員》，就被視為追完《我們與惡的距離》之後的另一部必追經典好劇。《生死接線員》故事圍繞在總是搶救生命，卻經常被誤解是兇手的器官捐贈協調師身上，透過呈現出日常工作中的種種挑戰，帶領觀眾一窺他們的世界。

image source：網路溫度計／百大口碑／台劇／網路聲量排行
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這部關於「器官捐贈」的故事，女主角是一名器官捐贈協調師，每天要面對各個傷心欲絕的家屬，還需要面對將協調師視同「殺死」他們親屬的家人，並且想辦法平復他們的心情。儘管如此，仍然必須扛住各種壓力和不解，只為了讓世界上更多等待器官移植的病人，能夠有一個活下去的機會。新穎的話題讓該劇被視為《我們與惡的距離》完播後必追的下一部優質台劇，衝擊常理的故事劇情，同樣帶給閱聽眾換位思考的思維，學習站在別人的角度重新審視一件事情。

#3 紀實類－《誰來晚餐》

《誰來晚餐》是由公視所製作的真人實境秀節目，節目中沒有主持人，僅有簡單的旁白，每一集的節目中都會探訪一個台灣家庭，採訪他們的生活故事，並且邀請一位神秘的嘉賓來共進晚餐，共同談論家族成員所碰到的大小事。透過他人的故事，從而反思自己的人生，學會珍惜在平凡生活中所擁有的事物。

目前播出至第十一季的《誰來晚餐》，節目自從2008年開播以來幾乎年年獲獎，曾榮獲「新加坡亞洲電視獎」最佳實境節目、「休士頓國際影展」電視類實境節目白金獎；並五度入圍電視金鐘獎非戲劇類節目導播獎、綜合節目獎、益智及實境節目獎等獎項，榮獲第47屆金鐘獎綜合節目獎。

不少名人影星都曾是該節目的神秘嘉賓，包括吳寶春、鄭弘儀、蕭敬騰、蔡依林、吳慷仁、溫昇豪等等，其中像是節目2009年開播第二季，就曾在第45集找來藝人溫昇豪，與一位已經年屆半百，卻長達十幾年沒有穩定感情又具有同志身分，在一間酒吧擔任調酒師的「台南老男孩」Andy，兩人暢聊關於同志、感情、婚姻等各種犀利話題。透過這樣別出心裁又極具意義的方法，從而在節目頻道世界上數一數二多的台灣中，帶給閱聽眾不一樣的觀點與想法。

精彩原文詳見：

誰說打開電視都好無聊！三大超優質節目網驚「後悔沒早點知道」

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