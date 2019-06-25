親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
登革熱疫情發燒
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

柬埔寨「中資違建倒塌案」：4中國商人被捕 已知28死

網路直播／福衛7號14:30發射升空 見證台灣科技奇蹟

磚瓦小巷飄茶香！北埔文青風擂茶館 這百年老宅網美必訪

2019-06-25 13:47聯合新聞網 文／網路溫度計

到新竹的北埔老街，許多人都會去體驗手作擂茶。這幾家古色古香的老宅茶館，你一定要知道！

擂茶是客家人特有的飲食文化，來到北埔老街，一定要品嘗當地的手工擂茶！不過茶館這麼多間，到底有什麼差別呢？除了古色古香的大宅院，許多店家也開始研發不同的口味，把原本是鹹的擂茶，變成甜甜的少女口味！

image source:YouTube/培倫LUN's life
image source:YouTube/培倫LUN's life
分享

＃水井茶堂

老水井、小院落和洞窗，水井茶堂是利用北埔的百年古蹟「天水房」的右廂房改建而成，混合了日式、西式和中式的風格，是IG的熱門打卡點，每個角落都能讓網美拍不停。除了能夠DIY擂茶，在水井茶堂內還可以喝到北埔有名的東方美人茶，在庭院的戶外座位草蓆上品茗，超有詩意！

地址：新竹縣北埔鄉中正路1號

電話：03-580-5122

營業時間：10:00~18:00

＃佐京茶陶

在北埔有個喜愛日本文化和大自然的年輕人彭峻暘，是位相當有理想的陶藝家。由於外公家中經營茶園，自己又會製作喝茶會用到的「茶陶」，因淵際會下在120年的老宅經營起「佐京茶陶」的空間，這裡不但可當作藝文空間、工作室，也可以品嘗到彭峻暘家中栽種的好茶，有機會還可以聽到老闆拉二胡喔！

image source:FB/佐京茶陶
image source:FB/佐京茶陶
分享

地址：新竹縣北埔鄉南興街63號

電話：0907-945-638

營業時間：11：00－19：00

＃茶米二十二／茶米二十三

茶米二十二是北埔擂茶的創始店，除了有手作擂茶體驗，茶米二十二的麻糬是純米製作的，被網友認為味道和外面路邊攤的不同！擂茶時，老闆會加上特製的茶粉，增添香氣，也讓客人不會研磨的太吃力。最特別的是，擂茶完成後放入小碗，茶米二十二還有特製的可食用的梅子口味攪拌棒，搭配起來多了酸香的層次。

image source:FB/茶米二十二
image source:FB/茶米二十二
分享

茶米二十二

地址：新竹縣北埔鄉南興街67號

電話：03-580-1409

營業時間：10:00-18:00

在茶米二十二的對街，還有一家茶米二十三，這不是抄襲，是兩家店真的有關係！茶米二十三是原店的女兒和女婿開的，由於家中有放養雞場，因此老闆用土雞和當地食材熬製出濃郁的雞湯，店內也有販售農家蛋，自產自銷！

image source:FB/茶米二十三
image source:FB/茶米二十三
分享

茶米二十三

地址：新竹縣北埔鄉北埔街30號

電話：03-580-3960

營業時間：上午11:00 - 下午5:00

＃三十九號北埔擂茶創始店

傳統的擂茶會加入茶葉、芝麻、花生和玄米，喝起來是鹹的口感。不過三十九號北埔擂茶改良出甜的口味，更研發出擂茶冰沙、漂浮擂茶和薰衣擂茶等不同產品，清香微甜的口感更受民眾歡迎！

地址：新竹縣北埔鄉廟前街39號

電話：03 580 3157

營業時間：上午9:00 - 下午6:00

＃天水茶房

古意盎然的天水茶房，門口就擺放著製作擂茶的研磨缽，一進到店內，質樸的木頭桌椅和老照片，散發出古早味的氛圍。事實上「天水」有個有趣的由來，老闆當年想維持古宅原本的樣貌，但下雨時老屋容易漏水，雨水從天上來，才取名為「天水」，當然現在漏水的問題已經解決啦！點DIY擂茶會送古早味餅乾，重點是這些餅乾是無限量拿取的唷！

地址：新竹縣北埔鄉北埔街30號

電話：03-580-3960

營業時間：上午11:00 - 下午5:00

＃登富茶坊

在北埔，老茶坊的競爭相當激烈。為了走出不同的路，登富茶坊由第二代接手後，轉型成客家菜館，但也同時提供手作擂茶的體驗。招牌菜「客家紅燒豬腳」改良後比一般客家菜少了些油膩感，但保有豬肉香氣，豬肉來自自家經營的豬肉攤，讓讓客人覺得吃起來更加安心。登富茶坊很適合整家人聚餐，吃飽後再體驗手作擂茶的趣味。

image source:FB/北埔登富茶坊客家菜
image source:FB/北埔登富茶坊客家菜
分享

image source:FB/北埔登富茶坊客家菜
image source:FB/北埔登富茶坊客家菜
分享

地址：新竹縣北埔鄉北埔街34號

電話：03 580 2230

營業時間：週二－週五11:00 – 19:30，週六－週日10:30 – 20:00

【DV小學堂】

擂茶又名三生湯，相傳三國時張飛帶兵進攻武陵之際，因故眾將士無力前進，當時有一位老草醫有感軍紀律嚴明，便獻上祖傳的擂茶秘方，以生茶、生薑、生米共同磨成糊狀烹煮後食用，從此擂茶名稱便因而流傳開來。

擂茶為客家人招待貴賓的一種茶點，「擂」即「研磨」之意，以陶製擂缽將茶葉、芝麻、花生等原料研磨成粉，加入熱開水沖泡調勻，再加入玄米〈經過浸泡、蒸煮、曝曬、拌炒而成〉飲用。擂茶能解渴、充飢，也可當做養生飲料。

你最推薦的北埔美拍景點是哪呢?？到粉絲專頁《旅新竹》分享，還有機會抽到instax mini 9拍立得、專業輕腳架喔！

想看完整名次、更多主題趣味調查報導，請詳見>>>循著磚瓦小徑來品茶！北埔文青風擂茶館　這棟百年老宅網美最愛【更多精采報導，請上《DailyView網路溫度計官網》；《DailyView網路溫度計粉絲團》未經授權， 請勿轉載！】

【延伸閱讀】

特搜全台十大名產！原來網友最愛這一味！

誰說老街了無新意？內灣老街結合AI、實境解謎超新奇

來老街只會喝擂茶？在地人才懂的內灣必吃「隱藏版」美食

上班族零食金~小編幫你出！超商購物金等你領→

相關新聞

跨境電商發票中獎怎麼領？ 兩種方式報你知

2019-06-25 10:30

多項重大民生改革7月上路！ 酒駕連坐罰、餐飲內用不供吸管

2019-06-25 10:03

《愛說謊》成關鍵字 出版社小編發文打書被稱「撿到槍」

2019-06-25 10:59

內用限塑吸管7月1日上路 預計每年少1億支

2019-06-25 09:38

2019下半年哪個生肖的人能賺大錢？專家告訴你

2019-06-25 12:29

周四起高溫再飆 局部地區可能到36度

2019-06-25 08:49

他簽下器捐卡 給自己65歲最棒的生日禮物

2019-06-25 14:52

萬人泳度日月潭報名首日踴躍 埔里早泳會預估達2萬

2019-06-25 14:50

掃墓後4小時超級細菌發作險沒命 新敷料鬼門關前救回

2019-06-25 14:30

民粹主義壓力下如何評論？劇評論壇辯論

2019-06-25 14:26

故宮南院變成天宮？層狀雲雲海翻騰空拍攝影家驚呼

2019-06-25 14:24

熟睡太久也不好！52歲婦吃6種安眠藥仍失眠

2019-06-25 14:23

乘客注意！北捷列車免費WiFi今下午3點斷訊

2019-06-25 14:22

吃什麼都得拍照被「公審」 這位醫師1年減重41公斤

2019-06-25 14:18

日本腦炎增3例 鄰豬舍、稻田加強防蚊

2019-06-25 14:17

日本腦炎又增3例 靠豬舍、稻田應加強防蚊

2019-06-25 14:13

誰說打開電視都好無聊！三大超優質節目網驚「後悔沒早點知道」

2019-06-25 13:54

首次！湖山水庫水滿了 自然溢流吸引遊客欣賞

2019-06-25 13:23

最易溺水的地方是這裡 救溺五步學起來

2019-06-25 12:50

耳黴症反覆發作 醫：須紥實點藥至少5周

2019-06-25 12:43

一見雙雕搭MIB電影熱潮 首創動態光雕搶先看

2019-06-25 12:39

罷工恐致急性壓力症候群 專家建議別用情緒勒索彼此

2019-06-25 12:39

影／有蟲慎入！秋行軍蟲爭領域互咬

2019-06-25 12:32

退燒的塞劑要放哪裡？媽媽質疑護士塞在女嬰的這部位

2019-06-25 12:00

台14線人止關路段又落石？公路局：施工刷坡清石

2019-06-25 11:59

非藥用牙膏、漱口水7月起納化粧品管理 廣告不得誇大

2019-06-25 11:36

動保處舉辦「帶狗上班日」 提倡帶寵物上班紓解壓力

2019-06-25 11:33

政府規範自殺報導 專家籲明訂指引非完全避談

2019-06-25 11:24

連夜搶災汐止秀山路 今早6時單線已通

2019-06-25 11:10

文資案惹議 故宮掛保證：決不拆衛勤學校

2019-06-25 10:53

【重磅快評】空服員一罷工 豬、蟲、蚊子都被下檔了？

2019-06-25 10:48

新故宮文資審議遭質疑無效 文化局：依先前決議辦理

2019-06-25 10:29

外出留意 高屏有大雨特報

2019-06-25 10:17

7月起寄商品類快捷到美國 未上網電子報關恐遭退件

2019-06-25 10:05

北市府解除列文資 故宮對面衛勤學校案惹議

2019-06-25 09:36

熱浪挑戰將至 彭啟明：預估周末梅雨將結束、夏季開始

2019-06-25 07:45

暖濕空氣進台灣 吳德榮：氣溫逐日升 大氣仍不穩

2019-06-25 07:33

宜蘭近海地震 強度3.1

2019-06-25 07:26

運動前喝咖啡增爆發力 卻也讓身體陷入這危機

2019-06-25 07:20
看更多

熱門文章

多項重大民生改革7月上路！ 酒駕連坐罰、餐飲內用不供吸管

2019-06-25 10:03

法國帥哥到台灣開太空公司 分析台灣人最大問題是這些

2019-06-24 18:15

牙醫人力過剩？衛福部擬修法 國外醫科畢業生都要甄試

2019-06-24 17:11

沒獎金沒通報？彰化縣連續3天無秋行軍蟲通報新例

2019-06-24 21:47

汐止秀山路坍方151戶出不去 預計兩天清理埋路土石

2019-06-24 14:55

下班注意！13縣市大雨特報 防強降雨雷擊強陣風

2019-06-24 17:07

內用限塑吸管7月1日上路 預計每年少1億支

2019-06-25 09:38

運動前喝咖啡增爆發力 卻也讓身體陷入這危機

2019-06-25 07:20

熱浪挑戰將至 彭啟明：預估周末梅雨將結束、夏季開始

2019-06-25 07:45

跨境電商發票中獎怎麼領？ 兩種方式報你知

2019-06-25 10:30

星馬菜「Mamak檔」北車店6/28海南雞腿飯第2份99元 「甘榜」7/1開幕優惠買一送一

2019-06-24 15:32

【重磅快評】空服員一罷工 豬、蟲、蚊子都被下檔了？

2019-06-25 10:48

《愛說謊》成關鍵字 出版社小編發文打書被稱「撿到槍」

2019-06-25 10:59

2019下半年哪個生肖的人能賺大錢？專家告訴你

2019-06-25 12:29

每日星座運勢／處女工作建議易採納 說到不如做到

2019-06-25 00:00

【子女心情】山姆／後事先辦

2019-06-25 06:00

首次！湖山水庫水滿了 自然溢流吸引遊客欣賞

2019-06-25 13:23

洗腎病友能出國嗎？嘉義醫院讓腎友一圓飛美國心願

2019-06-24 16:51

感情最可怕殺手是「信任感」 4招讓彼此更信任，先從不跟姐妹淘抱怨開始！

2019-06-24 22:46

新北人就愛吃到飽？遠百板橋中山店引進3大餐飲生力軍

2019-06-24 18:46

夏天到了瘦不下來怎麼辦？5種壞習慣 讓你持續胖下去

2019-06-24 18:57

巴黎男裝周／金材昱dunhill「館長Style」帥到粉絲無法fu吸

2019-06-24 17:14

【我見我思】優果媽／當他穿上粉紅色

2019-06-25 06:00

【賞文迴響】TSAI,WAN-FANG／我們的家

2019-06-25 06:00

酷航限時4日促銷 澳洲4大城來回含稅9千有找、曼谷大板單程2千有找

2019-06-24 17:13

暖濕空氣進台灣 吳德榮：氣溫逐日升 大氣仍不穩

2019-06-25 07:33

你知道吃磷蝦油是和鯨魚搶食物嗎？全球大量灰鯨異常死亡

2019-06-25 09:27

如何睡出健康？ 趴睡側睡學問大

2019-06-24 23:41

封閉6年整修 太魯閣九曲洞重開

2019-06-25 00:10

沙士也有啤酒味！大人系飲品「黑松沙士」 擁抱今夏最潮喝法

2019-06-24 15:07

影／有蟲慎入！秋行軍蟲爭領域互咬

2019-06-25 12:32

周四起高溫再飆 局部地區可能到36度

2019-06-25 08:49

防治登革熱 韓國瑜：7月起請化學兵進駐

2019-06-24 19:19

新增30款壽司、2間門市！「壽司郎」外帶服務升級了

2019-06-25 13:26

老字號平價服飾拚轉型！bossini開出首家量販outlet店

2019-06-25 13:33

誰說打開電視都好無聊！三大超優質節目網驚「後悔沒早點知道」

2019-06-25 13:54

要吃也要動 銀行祭30萬獎金推員工「鏟肉」計畫

2019-06-24 14:29

7月起寄商品類快捷到美國 未上網電子報關恐遭退件

2019-06-25 10:05

耳黴症反覆發作 醫：須紥實點藥至少5周

2019-06-25 12:43

汐止秀山路斷、基隆老樹倒 逾150戶一度受困

2019-06-24 23:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top