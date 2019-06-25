磚瓦小巷飄茶香！北埔文青風擂茶館 這百年老宅網美必訪

2019-06-25 13:47 聯合新聞網 文／網路溫度計



到新竹的北埔老街，許多人都會去體驗手作擂茶。這幾家古色古香的老宅茶館，你一定要知道！

擂茶是客家人特有的飲食文化，來到北埔老街，一定要品嘗當地的手工擂茶！不過茶館這麼多間，到底有什麼差別呢？除了古色古香的大宅院，許多店家也開始研發不同的口味，把原本是鹹的擂茶，變成甜甜的少女口味！

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＃水井茶堂

老水井、小院落和洞窗，水井茶堂是利用北埔的百年古蹟「天水房」的右廂房改建而成，混合了日式、西式和中式的風格，是IG的熱門打卡點，每個角落都能讓網美拍不停。除了能夠DIY擂茶，在水井茶堂內還可以喝到北埔有名的東方美人茶，在庭院的戶外座位草蓆上品茗，超有詩意！

地址：新竹縣北埔鄉中正路1號

電話：03-580-5122

營業時間：10:00~18:00

＃佐京茶陶

在北埔有個喜愛日本文化和大自然的年輕人彭峻暘，是位相當有理想的陶藝家。由於外公家中經營茶園，自己又會製作喝茶會用到的「茶陶」，因淵際會下在120年的老宅經營起「佐京茶陶」的空間，這裡不但可當作藝文空間、工作室，也可以品嘗到彭峻暘家中栽種的好茶，有機會還可以聽到老闆拉二胡喔！

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地址：新竹縣北埔鄉南興街63號

電話：0907-945-638

營業時間：11：00－19：00

＃茶米二十二／茶米二十三

茶米二十二是北埔擂茶的創始店，除了有手作擂茶體驗，茶米二十二的麻糬是純米製作的，被網友認為味道和外面路邊攤的不同！擂茶時，老闆會加上特製的茶粉，增添香氣，也讓客人不會研磨的太吃力。最特別的是，擂茶完成後放入小碗，茶米二十二還有特製的可食用的梅子口味攪拌棒，搭配起來多了酸香的層次。

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茶米二十二

地址：新竹縣北埔鄉南興街67號

電話：03-580-1409

營業時間：10:00-18:00

在茶米二十二的對街，還有一家茶米二十三，這不是抄襲，是兩家店真的有關係！茶米二十三是原店的女兒和女婿開的，由於家中有放養雞場，因此老闆用土雞和當地食材熬製出濃郁的雞湯，店內也有販售農家蛋，自產自銷！

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茶米二十三

地址：新竹縣北埔鄉北埔街30號

電話：03-580-3960

營業時間：上午11:00 - 下午5:00

＃三十九號北埔擂茶創始店

傳統的擂茶會加入茶葉、芝麻、花生和玄米，喝起來是鹹的口感。不過三十九號北埔擂茶改良出甜的口味，更研發出擂茶冰沙、漂浮擂茶和薰衣擂茶等不同產品，清香微甜的口感更受民眾歡迎！

地址：新竹縣北埔鄉廟前街39號

電話：03 580 3157

營業時間：上午9:00 - 下午6:00

＃天水茶房

古意盎然的天水茶房，門口就擺放著製作擂茶的研磨缽，一進到店內，質樸的木頭桌椅和老照片，散發出古早味的氛圍。事實上「天水」有個有趣的由來，老闆當年想維持古宅原本的樣貌，但下雨時老屋容易漏水，雨水從天上來，才取名為「天水」，當然現在漏水的問題已經解決啦！點DIY擂茶會送古早味餅乾，重點是這些餅乾是無限量拿取的唷！

地址：新竹縣北埔鄉北埔街30號

電話：03-580-3960

營業時間：上午11:00 - 下午5:00

＃登富茶坊

在北埔，老茶坊的競爭相當激烈。為了走出不同的路，登富茶坊由第二代接手後，轉型成客家菜館，但也同時提供手作擂茶的體驗。招牌菜「客家紅燒豬腳」改良後比一般客家菜少了些油膩感，但保有豬肉香氣，豬肉來自自家經營的豬肉攤，讓讓客人覺得吃起來更加安心。登富茶坊很適合整家人聚餐，吃飽後再體驗手作擂茶的趣味。

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地址：新竹縣北埔鄉北埔街34號

電話：03 580 2230

營業時間：週二－週五11:00 – 19:30，週六－週日10:30 – 20:00

【DV小學堂】

擂茶又名三生湯，相傳三國時張飛帶兵進攻武陵之際，因故眾將士無力前進，當時有一位老草醫有感軍紀律嚴明，便獻上祖傳的擂茶秘方，以生茶、生薑、生米共同磨成糊狀烹煮後食用，從此擂茶名稱便因而流傳開來。

擂茶為客家人招待貴賓的一種茶點，「擂」即「研磨」之意，以陶製擂缽將茶葉、芝麻、花生等原料研磨成粉，加入熱開水沖泡調勻，再加入玄米〈經過浸泡、蒸煮、曝曬、拌炒而成〉飲用。擂茶能解渴、充飢，也可當做養生飲料。

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