新故宮計畫／故宮保證不拆衛勤學校 建物活化利用

2019-06-25 14:16 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 何定照 ／台北報導



故宮新故宮計畫南側基地衛勤學校，北市府昨天召開文資審議決議解除列冊文資身分。故宮副院長黃永泰今表示，不論衛勤學校是否具文資身分，故宮都決不會拆衛勤學校，會直接運用作為預定的藝文服務中心，並補強結構。

文化部文化資產局說，將了解北市府審議過程，釐清是否有違反文資審議相關法令及辦法。

黃永泰說，新故宮規畫的藝文服務中心，原本就是要活化利用衛勤學校既有五棟建物，並非要重蓋，對原有建築不會有影響，「我可以保證」。衛勤學校共有五棟建築，故宮規畫A1地下樓增添遊覽車司機服務空間，上面樓層則作為整建過程中職員過渡的辦公空間。附近還會增建停車場等，供小客車和遊覽車等使用。

另外兩棟建築之前當做替代役男宿舍，黃永泰說，這次會再補強結構，把原在圖書文獻大樓的一般圖書搬到此，作為故宮整建的過渡空間，一樓則開放給附近居民使用。原有的龍柏也會一一點名註冊好，絕對不會移動，「故宮人對這些龍柏都很有感情」。

至於將在南側基地新建的新行政大樓，他說，目前有兩個建地選項，都不會影響到衛勤學校。

另外，新故宮案拿掉華表廊道和入口意象後重新送行政院，黃永泰表示，目前還在國發會審議尚未核定。