新故宮計畫／衛勤學校解除列文資 文資人士喊無效

故宮「新故宮」計畫南側基地有國防部所屬衛勤學校，文資人士之前與故宮本體一併提報文化景觀。去年底台北市府第113次文資審議決議納入故宮全區整體討論，但昨天文資審議決議解除衛勤學校列冊文資，文資人士認為，違反去年的決議，審議應無效。

北市文化局：文資委員不認為具文化景觀價值

北市文化局今表示，去年的113次決議是探討可行性，都有依決議辦理。北市文化局文資科長王秉五表示，南側基地先前辦過兩次會勘，但文資委員不認為具備「文化景觀」價值，因此才沒有在現勘後辦公聽會，但該次文資審議討論後，決議探討南側基地與故宮本體一併提報「文化景觀」可行性。

衛勤學校位於故宮所在至善路對面，大雙溪好土聯盟代表宋后玲表示，據她訪周遭居民，該校與三軍醫療教育、衛生訓練、後勤補給管理系統關條密不可分，見證國軍史。

大雙溪好土聯盟表示，該校門口也有崗哨，推測與附近泰北高中門口崗哨一樣，都是早年政府保護國寶和士林官邸已故總統蔣介石的安全措施。另1950年代，每逢周四晚上營區開放、里民可入內看露天電影，是當時在地人最大娛樂，不但印證軍民同樂，也是采風民俗。基於以上脈絡，聯盟早在馬政府「大故宮」時代，就提報文資且經列冊。

大雙溪聯盟代表練燕村表示，新故宮規畫在衛勤學校所在設藝文中心，此案才進入審議，去年會議紀錄明列將此案納入故宮全區討論，未料昨天文資審議應審故宮全區，卻只審衛勤學校，且排除列冊。

文資人士、台北商業大學兼任助理教授蕭文杰表示，文資依規定在現勘後應辦公聽會，故宮先前雖有辦公聽會，但那是針對新故宮計畫，北市府該針對文資辦公聽會。他身為該文資提報人，卻在昨天審議結束後才收到平信會議通知，質疑北市府未依規定，根本是故意做掉文資。

王秉五說，今年1月曾召開會議，蒐集多方意見，探討南側基地與故宮本體一併提報「文化景觀」可行性；也有向國防部詢問衛勤學校更多完整資訊，但國防部稱先前提出的資料已是現有資料，沒有進一步深入資訊。