最易溺水的地方是這裡 救溺五步學起來

2019-06-25 12:50 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



暑假還沒正式開始，就發生溺水憾事；兩名學生上周六至屏東縣霧台鄉戲水遊玩時不幸發生溺水，送醫後不治。衛福部國健署表示，每年都有多名學生因戲水意外而結束生命，呼籲兒童與青少年戲水時，一定要到有合格救生員的泳池或水域，才能快樂戲水、平安過暑假。

國健署社區健康組組長吳建遠表示，據107年衛福部死因統計結果顯示，國人0-19歲事故傷害死亡人數共有354人，其中「意外淹死或淹沒」者就有32人，是兒童及青少年重要的事故死因之一。

而教育部體育署學生水域運動安全網，也統計99至107 年容易發生溺水意外水域，場域分為「海」、「溪河流」、「溝圳」三類型：包含淡水沙崙海域、屏東墾丁海域、高雄二仁溪出海口、宜蘭南方澳等海邊；新北市烏來山區、三峽大豹溪、桃園石門水庫附近等溪河流；以及嘉南大圳、桃園大圳等溝圳。

為防範因戲水可能發生的危險，國健署提供防溺五步，讓民眾戲水消暑時兼護平安：

防溺五步

一、叫 大聲呼救

二、叫 呼叫 119、 118、 110、 112

三、伸 利用延伸物（竹竿、樹枝等）

四、拋 拋送漂浮物（球、繩、瓶等）