耳黴症反覆發作 醫：須紥實點藥至少5周

2019-06-25 12:43 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



耳朵感染黴菌不易治療，病情經常反覆發作，還經常癢的讓患者受不了，且有分泌物變多、悶塞影響聽力等症狀，耳鼻喉科醫師許慶芳指出，關鍵出在黴菌的孢子會隱藏在上皮細胞的最底層（基底層），並在4至6周內隨著皮膚往上移行，這就是為什麼香港腳或耳黴經常復發的原因，治療上務必好好點藥至少5周以上才能奏效。

許慶芳說，門診上經常會遇到罹患耳黴症的患者，共同主述都是治療了很久仍未痊癒，其實耳朵發黴跟俗稱香港腳的腳發黴一樣，經常雖然診斷正確，但若忽略了黴菌的生命周期，以及孢子會隱藏在上皮細胞的最底層，導致用藥時間不足，就不容易治癒。

他指出，黴菌的生命周期有孢子跟菌絲體的階段，擦上藥膏或點上藥水很容易就把菌絲體殺死，但孢子有殼，藥膏或藥水都殺不死它。孢子會隱藏在上皮細胞的最底層（基底層），並會隨著皮膚往上移行變成菌絲體，時間大致4至6周，此時就必須再持續擦藥，等治療時間夠，才能把黴菌感染徹底治療好。

他說，以他的經驗，患者如果有確確實實地配合，把治療療程走完，同時改變個人的衛生習慣，幾乎沒有患者再復發。