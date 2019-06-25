腦中風非冬季限定 三高族群就醫把握黃金治療期

2019-06-25 12:39 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



近來連日高溫，許多有三高病史的民眾及高齡族群，陸續因身體不適就醫，54歲的林小姐日前獨自在家講電話，突然發現自己口齒不清，視線產生黑影，趕緊叫計程車就醫，但上了車已講不出話來，運將大哥緊急將她送往高醫急診，確診為腦中風，及時救治下免於成癱。

高醫附院腦中風中心主任趙雅琴表示，腦中風非冬季限定，夏天也可能發病，尤其是三高患者，如發現身體異狀，應趕快就醫，搶在4.5小時內施打血栓溶解劑（rt-PA），根據統計，有4成患者接受治療後可遠離失能風險。

林小姐原本是心房顫動患者，平時服用阿斯匹靈控制病情，到院時距發病已過3小時，經醫師評估確診是腦中風，所幸施打靜脈血栓溶解劑，眼睛視力逐漸恢復、失語狀況也改善；在國小任教的她，經休養後已恢復正常教學，她很慶幸沒有錯過黃金治療時機。

趙雅琴表示，夏天炎熱使身體水分流失，血液黏稠阻塞，加上室內外空調溫差大，血管異常收縮，有高血脂、高血壓、高血壓等「三高」的慢性病患，是腦中風高危險群。該院2014年到2018年統計發現，腦中風求診率並非在冬季才達到高峰，任何季節都可能發生腦中風。

趙雅琴說，高醫已建立「超急性腦中風治療機制」，整合急診、神經內外科、放射科與檢驗室跨科團隊，病人到院後40分鐘內可完成評估，60分鐘內完成施打血栓溶解劑，5年來已成功救治超過4200人。

國外研究指出，有逾96%民眾對腦中風徵兆認知不足或有錯誤迷思，未及時就醫，趙雅琴分析，常見到有民眾自行開車或搭計程車就醫，碰上交通阻塞或被送到無法處理腦中風的醫院；有人以為自己年紀大出現短暫四肢無力，或誤信民俗療法，結果錯過最佳治療時機。