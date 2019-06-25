一見雙雕搭MIB電影熱潮 首創動態光雕搶先看

2019-06-25 12:39 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



雲嘉南濱海國家風景區管理處主辦「2019一見雙雕藝術季」，搶搭電影「MIB星際戰警-跨國行動」熱潮，以外星人為題材，並首度加入動態影音光雕，於台灣鹽博館規劃「第三類接觸區」，帶領遊客進入太空冒險旅程外，喚起外界重視當前能源危機。

雲管處今天在七股台灣鹽博物館舉行宣傳記者會，首先由鹽精靈舞者搧動七彩絢麗的LED翅膀，配合柔美身段，展現優雅舞姿，讓人彷彿置身於夢幻浪漫世界。

雲管處長徐振能、台南市副市長許育典、台鹽七股鹽場場長郭武東等人化身為MIB星際戰警，以保衛地球之姿，為「第三類接觸區」揭開序幕，隨後透過精雕細琢外星人身影與場景，配合重金屬音樂節奏，上映璀璨耀眼的3D光雕秀，讓現場民眾驚豔不已，吸睛程度百分百。

徐振能表示，一見雙雕突破過去做法，利用光雕投影技術、結合音樂特效，打造動感的「第三類接觸區」，遊客除可以一睹3D立體視覺享受，也透過外星人入侵掠奪鹽情節，彰顯能源短缺產生極端氣候、空汙嚴重等危機，希望大家珍惜資源與愛護地球。

藝術總監陳坤田指出，台灣鹽博物館建築體為金字塔造型，而金字塔是外星人建置傳說，因此設計「第三類接觸區」，利用仿鹽與保麗龍複合式媒材，塑造包括結合電腦科技投影，勾勒星際奇兵與飛碟輪廓，彷彿進入星際浩瀚中的「外星人入侵光雕秀」、1947美國新墨西哥州「羅斯威爾飛碟墜毀」、互動體驗的「UFO綁架人質事件」、仿MIB星際戰警巨型蚯蚓怪物吞地鐵的「星際怪獸劫火車」、可愛的「火星炎龍」與「水星甲蟲」等15座唯妙唯肖作品

皇上文創公司董事長陳盈成也說，凡遊客入園集章闖關遊戲，可兌換精美限量小贈品、來館出示「夕遊-台灣鹽博物館」FB粉絲專頁「漬在生活-鹽漬物生活展」活動訊息 ，並完成消費鹽商品 ，即可領取福袋限量來店禮(每月限量300份)，現場購買環保玻璃杯，即可享飲鹽市集飲品喝到飽等優惠。

一見雙雕藝術季6月29日至7月31日分別在七股鹽山、台灣鹽博物館、馬沙溝3D彩繪村登場，台灣鹽博物館光雕秀，每日從09:30至16:30播放，每次上演3分鐘；另外，台灣好行「西濱快線」6月28日正式啟航，從新營起站，沿途行經「馬沙溝彩繪村」、「七股鹽山」，終點站為「台灣鹽博物館」共13站。