影／有蟲慎入！秋行軍蟲爭領域互咬

2019-06-25 12:32 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



秋行軍蟲入侵全台，總統蔡英文23日到嘉義縣視察秋行軍蟲害，聽取農委會及縣府簡報，植物防疫人員拿秋行軍蟲寄生玉米株給總統看蟲體，其中有多個置放幼蟲標本盒，可見幼蟲爬行活動情形，其中有2隻幼蟲出現相互攻擊，互咬現象，讓人看了驚訝，質疑秋行軍蟲是否會吃同類。

嘉義大學植物醫學系助理教授林明瑩解釋，秋行軍蟲是入侵台灣新害蟲，對牠在台灣生物習性還不了解，但秋行軍蟲生存繁殖密度高，為爭領域互咬，是昆蟲正常現象，一般夜娥科昆蟲也會出現爭領域互咬情形。

農委會應變小組說，秋行軍蟲已經在第二代繁衍，自主管理，需注意藥劑評估，因過去秋行軍蟲並沒有入境台灣，因此沒有太多經驗，比如這隻蟲生物樣態，跟牠的習性，所以第二階段，需要努力開發病蟲害防治效力。

對於台灣已有三種與秋行軍蟲同為夜蛾類的「斜紋夜盜蛾」、「番茄夜蛾」，和「甜菜夜蛾」，各方已有很好防治技術，結合開發整合性秋行軍蟲防治技術後，期望以最低成本，維持最佳防治效率；第二需要建立良好監測網，因台灣農地小，區域性防治才是正確防治方法。

林明瑩肯定應變小組防疫策略正確，為避免秋行軍蟲產生抗藥性，呼籲農民防治噴灑農藥，要以防檢局公布的11種藥劑為主，不要亂用農藥。