2019下半年哪個生肖的人能賺大錢？專家告訴你

2019-06-25 12:29 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



2019下半年誰能賺大錢？易經財經專家陶文新書《2019豬年開運賺大錢》（時報出版），現在就告訴你。

鼠

這是個偏財磁場活絡的流年。對於以薪資正財為主要收入的老鼠們而言，建議不妨用最小的金額試試手氣，很可能下一位幸運兒就出現在老鼠家族中。以一年的趨勢來說，老鼠的財運容易以微笑型曲線的方式呈現，亦即第一季與第四季較為理想。對於有意購買屋宅的老鼠而言，這是個理想的進場時機點。

牛

牛族們的流年運勢，會是個超級有價值的一年，因為「金錢財富星」氣勢磅礡。穩定型的投資是理想的選項，儲蓄型概念是好標的，有意購屋的自助型買家，值得進場完成「有土斯有財」的財富累積計畫。整體而言，春夏是運勢順遂期，也是財富亮點期，春天播種，夏天見好便收。

虎

己亥豬年太歲的五行結構中，老虎們的正財星和家庭星同步。代表了幾種現象，一是只要家庭幸福，荷包就發福，因此空間風水和親情風水同步重要。其次是成家立業和購屋置產，可順勢而為。另外，職場上團隊戰是理想的旺運策略。

兔

流年「偏財源吉星」和「偏財祿吉星」雙雙逢沖，極容易因為誤判而壞了賺錢大計讓荷包受傷。整體而言，今年財運並不理想，宜謹慎面對投資事務，不過卻適合購屋置產。

龍

龍族是今年最需要規避「劫財星」干擾的生肖之一。謹慎理財是必須的提醒，由於影響的是偏財，因此投資求財和商務買賣更需要謹慎再三。有意購買自住型屋宅的龍族們，這是個進場選購吉利好宅的好流年，既化解的「小耗星」厄勢力，同時也藉機化劫財為生財。

蛇

按理說這是個「財富豐碩」的流年，只因為蛇族們遇到了「太歲偏財祿星」。可惜的是，由於「歲破」現象的緣故，這顆「太歲偏財祿星」出現了一種「過路財神」的現象。隨身配戴「咬錢虎」和在客廳擺放「聚寶盆」是理想的風水策略，而投資理財則是搭配階段獲利策略。

馬

今年的金錢星氣勢並不理想，再加上財庫位能量也不如預期。企業馬人宜將經營主軸放在穩固成長的策略上，步步為營為佳。投資求財，春天收成，夏天區間，秋冬修身養息。市場通路與消費型概念標的值得關注，有意購買屋宅的馬人值得進場，因為吉屋可得，價錢也會十分迷人。

羊

這是個宜謹慎理財的流年，因此在很可能有去無回的情況下，幫助朋友還是有必要量力而為。就太歲磁場表現而言，今年財利氣勢並不弱，搭配好的策略，這一年有利可圖。投資買賣來說，金融內股是好標的，春天進場，夏天收成。正在尋覓好房的羊族們，則宜珍惜這得來不易的好運年，既存了錢，又有了幸福。

猴

2019己亥豬年的猴子是值得恭喜的，因為流年偏財運勢格外旺盛，因此賺錢的機會和點子也將會特別活絡。一般猴子們，儲蓄不會是理財好策略，而是學習投資為錢財找個槓桿支點，讓「流年偏財星」得到真正發揮神力的機會。整體而言，春天財氣最旺，夏季收成，秋冬布局，以高配息概念標的為佳。

雞

金錢星氣勢受到鼓舞，可惜因為「財庫星」磁場不佳，在實現理想的同時，恐怕需要妥善管理錢財。於是，儲蓄概念股成為了好標的，而購買好房子，更是旺財庫的好策略。整體財運以春天為旺，夏季有成，秋冬保守為宜。

狗

這是個需要謹慎理財的流年。企業家宜將經營焦點落實在品牌上，建構吸引人才的分潤或獎勵制度，這是短空長多的佳策良方。其餘狗族們則宜放下得失心。

豬