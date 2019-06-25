退燒的塞劑要放哪裡？媽媽質疑護士塞在女嬰的這部位

2019-06-25 12:00 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



退燒用的塞劑要塞哪裡？桃園市一位媽媽在知名爆料粉團指出，9個多月大的女兒發燒，護士按醫師指示幫女兒放塞劑時，兩次都滑出來，第3次強調「有塞進去」，結果發現塞劑在女兒陰道口而且有點出血，根本不是在肛門正確位置。

投訴的媽媽表示，當場哭著責問護士，醫師也過來了解情形，並要護士再拿塞劑過來，由醫師自己完成。

診所另一位醫師今天回應媽媽在爆料公社的陳述時，強調正常情況下不可能會塞錯，護士都有經驗不至於塞錯位置，塞劑兩次滑落是因為朋友「不是那麼合作」，是否因此碰觸陰道口要再了解，而且塞劑不是尖瑞的東西而是藥劑，護士不會用力推，如果真有出血的情況而且是塞劑造成，診所一定會負起治療和後續處理的責任。

據了解，媽媽後來帶女兒到其他診所就醫，被質疑塞錯位置的診所表示，當天退掛號費並已經連絡上女嬰的媽媽，會進一步跟對方說明和溝通。媽媽在粉團上強調不希望再發生這種事。

桃園市衛生局表示，民眾如果遇上類似問題，可以撥1999市民服務專線，衛生局會請醫事管理科或相關承辦科處理。