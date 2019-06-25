非藥用牙膏、漱口水7月起納化粧品管理 廣告不得誇大

2019-06-25 11:36 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



衛福部食藥署今宣布7月新制，下周起含氟量低於1500ppm的市售牙膏、漱口水都入化妝品管理，只要涉及醫療效能或是誇大不實等，將可開罰最高500萬元，新法上路也新增吹哨者條款，鼓勵內部舉發，舉報者最高可拿50萬元獎金。

國內多數的牙膏含氟量都低於1500ppm，原被視為一般商品的非藥用牙膏。食藥署醫粧組副組長王淑芬說，多數牙膏、漱口水未來都將納入化妝品管理，需符合化妝品衛生管理法規範。

內容包含產品全成分必須全成分揭露，不像過去僅揭露主成分即可，而產品宣傳時不得標示不實、誇大療效，依新法可罰4萬至20萬元罰鍰；若涉及宣傳醫療效能，將可開罰60萬至500萬元罰鍰。

王淑芬表示，非藥用牙膏、漱口水的全成分標示給業者緩衝期，兩年後才正式上路，不過從7月起，必須要符合化妝品的廣告規定。

食藥署企科組長許朝凱表示，化妝品衛生安全管理法比照食安法，新增吹哨者條款，鼓勵內部檢舉，明定發給檢舉人至少罰鍰的5%。如果為內部檢舉，且屬違反化妝品衛生安全管理法第6條及第8條，如產品中含汞、鉛等重大事件，檢舉人得提高至少得到罰鍰的10%，也就是說，若以最高500萬開罰，檢舉人將可得到50萬檢舉獎金。

食安部分也同步增訂7月規範，因應近期液蛋事件頻傳，食藥署新增施行HACCP（食品安全管理系統）的業別為資本額3000萬以上、1億元以下食品油脂工廠、蛋製品工廠、罐頭工廠。

食品工廠必須要額外聘雇「衛生管理人員」，今宣布資本額在1億元以上的業者都需要額外聘雇。