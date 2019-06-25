動保處舉辦「帶狗上班日」 提倡帶寵物上班紓解壓力

2019-06-25 11:33 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



美國寵物照護協會從1999年發起「帶狗上班日」，在6月最後一個周末，鼓勵企業讓員工可以帶自己的寵物上班。新北市動保處今天發起帶狗上班日，也舉辦愛狗貓派對，提倡同仁帶著家裡的寵物來上班，除了不會讓寵物孤單待在家中，紓解員工上班壓力、也增添與寵物之間的感情，希望民間企業一同響應。

飼主毛品樺說，她平常上班時都帶著汪醬一起，除了不怕汪醬孤單地在家等她下班，在上班的時候，汪醬都在座位旁邊乖乖待著、不會亂叫、妨礙她上班，汪醬是邊境牧羊犬，也很聰明，現在也是辦公室人見人愛的狗狗。

獸醫師殷書韻表示，動保處時常要拍攝動保小學堂，或是有關毛寶貝的宣導影片，上班的時候都可以帶著心愛的貴賓犬「錢錢」一起上班，紓解工時長的疲倦感，在上班過程中也更加開心。

動保處表示，推廣同仁帶貓狗來上班，一方面是藉此宣導犬貓禮貌運動；另外，也藉由寵物的陪伴，紓解員工在公司的工作壓力與焦慮感，也可增加員工之間的交流，有益員工身心健康。