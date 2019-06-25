政府規範自殺報導 專家籲明訂指引非完全避談

2019-06-25 11:24 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



衛福部近日公布自殺防治法，首度規範媒體報導自殺新聞，一旦被認定報導助長社會自殺風氣，最高重罰百萬。不過醫界表示，違法與否仍有模糊空間，且完全避談對自殺防治未必是好事，建議主管機關應研議報導指引供媒體從業人員參酌。

自殺防治法規範紙本媒體、廣電媒體、網路媒體或其他媒體，不得詳細描述自殺個案使用的方法與原因、不得記載誘導自殺的圖文或影像資料、不得煽惑自殺、不得提及毒性物質或其他致命性自殺工具的銷售情報，也不得提及經衛福部認定足以助長自殺的內容，違者最高重罰百萬。

不過新法上路一周以來，依舊出現不少社會新聞寫明個案燃燒特定物質或採特定方法自盡、警方透露自殺原因為何等，報導樣態似乎未改變。

北市聯醫中興院區一般精神科主治醫師詹佳真表示，媒體經常簡化個案自殺的原因，例如直指肇因於失業或感情問題才走上絕路，此舉可能引起失業族群或有感情問題的族群仿效自殺；特別是大篇幅報導名人自殺，報導後數周，臨床上可見大量受影響的病人來就診。主管機關如能進一步研議報導指引，指出自殺新聞案例中的缺失與修正方式，對於媒體從業人員是較具體的引導。

「不過，完全避而不談，對自殺防治不完全是好事」，台灣自殺防治學會監事、台北馬偕醫院精神醫學部主任方俊凱表示，事發過後一段時間，若有適當的資訊揭露，並請自殺防治領域的專家學者作分析與衛教，教導大眾面對與處理類似問題，社會就有機會療傷與往前邁步。因此，主管機關在研議新聞報導指引時，可進一步思考新聞報導的時間點與內容拿捏。

衛福部心口司長諶立中表示，媒體報導內容影響甚鉅，曾有個案自殺數次未遂，原因就在他仿效的報導內容未將方法寫清楚，而這名個案的人生也因此有了轉機。心口司將會盡速研議指引，供媒體從業人員參酌。

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