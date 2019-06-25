文資案惹議 故宮掛保證：決不拆衛勤學校

2019-06-25 10:53 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



故宮「新故宮」計畫南側基地衛勤學校昨經北市文資審議解除列冊文資身分惹議，故宮副院長黃永泰今表示，不論衛勤學校是否具文資身分，故宮都決不會拆衛勤學校，會直接運用它作為預定的藝文服務中心，並予結構補強。

文化部文化資產局說，將就北市府該案審議過程進行了解，釐清是否有違反文資審議相關法令及辦法之虞。

文資人士早在馬政府「大故宮」時代就提報衛勤學校為文資，由於「新故宮」計畫擬在此處設藝文服務中心，該案昨進文資審議。黃永泰今天說，「新故宮」規畫的藝文服務中心，原本就是要活化利用衛勤學校既有五棟建物，並非要重蓋，對原有建築不會有影響，「我可以保證」。

黃永泰說，衛勤學校有A1到A3、B1到B2 共五棟建築，故宮規畫A1到A3地下樓增添遊覽車司機服務空間，讓司機在此休息，上面樓層則作為整建過程中職員過渡的辦公空間。此外，附近會增建停車場等，供民眾小客車和遊覽車等使用。

B1、B2兩棟，黃永泰說之前有當做替代役男宿舍，這次會再結構補強，把原在圖書文獻大樓的一般圖書搬到此，作為故宮整建的過渡空間，一樓則開放給附近居民使用。

黃永泰也說，此處原有的龍柏都會一一點名註冊好，絕對不會移動，「故宮人對這些龍柏都很有感情」。

至於也將在南側基地新建的新行政大樓，黃永泰說目前有兩個建地選項，都不會影響到衛勤學校。