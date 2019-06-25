【重磅快評】空服員一罷工 豬、蟲、蚊子都被下檔了？

2019-06-25 10:48 聯合報 主筆室



連日來的重大新聞事件真讓人目不暇給！年初大陸非洲豬瘟疫情火爆，台灣緊張的程度更甚於大陸；接著登場是秋行軍蟲，官方形容會吃掉台灣所有綠色作物；之後登革熱，口水戰淹沒真相…，這些都因長榮空服員罷工案而下檔，沒人管之前都被說得草木皆兵。

民眾腦海的3D螢幕能呈現的尺寸、景深是一定的，後續訊息湧入，前面就成「舊聞」，脫出視窗很正常。怪新聞媒體不斷翻新新聞主題嗎？當然不合宜；新聞追的是「新」，不是文獻館、檔案館，不可能不停翻找過往事件。

一個關鍵，民眾可以跟著新聞跑馬燈不斷翻新，但前述重大社會事件政府都有主管機關，都有領薪水的責任官員，不能跟民眾一樣只看電視，對之前下檔的劇情忘得一乾二淨。尤其這些事件還在持續，必須隨時記筆記，追蹤進度。

長榮空服員罷工當然該搶下媒體重要篇幅！勞資雙方幕後各有軍師，攻防都有腳本，虛實皆有學問，絕不是看戲的民眾能窺知一二。簡單一例，長榮取消近千個航班，怎麼決定的？比對之前二月華航機師罷工的傳聞，取消的班次是資方考慮營收不好，早就想調整，藉罷工名義停飛，責任推給罷工機師，真是個好的算計。長榮停飛班機是否類似情境？

長航罷工上一檔是秋行軍蟲，蘇揆說得大家不寒而慄，因此每個檢舉案例一萬元天價獎金。台灣在意秋行軍蟲的影響，農民當然是農損，但更多人是衝著一萬元的檢舉獎金；春夏之際滿地完全變態的毛毛蟲，管牠和秋行軍蟲毫無瓜葛，先送驗在說，連高知識份子的知名導演都試圖拿獎金。

同一時間，登革熱蓄勢發起四年一週期的大流行。媒體該努力對台灣之前未見的第四型登革熱病毒示警，因為體內無抗體，發病前沒有緩衝。遺憾的是，媒體只著眼於韓國瑜向蘇貞昌要防治經費的口水戰，以及高雄升高金獅湖水位，養魚吃孓孑的非專業爭辯。

也幾乎是同一時間非洲豬瘟，政府對防疫甚至達「恐嚇」程度的呼籲，反覆強調只要一入侵，台灣兩千億產值的畜牧業報銷。宣導的強度、力度很少見，但知識性並不高。如小金門發現海漂非洲豬瘟豬屍，不斷藉此升高台灣民眾危機意識，卻不談大陸沿岸流的海漂，很難過海峽來台。