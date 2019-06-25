外出留意 高屏有大雨特報

2019-06-25 10:17 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



今天各地天氣仍不穩定，中央氣象局上午10時針對南部地區、恆春發布大雨特報。

氣象局表示，對流雲系發展旺盛影響，今日南部地區及恆春半島有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨、雷擊及強陣風。

氣象局預報員陳伊秀表示，今天主要是受到鋒面逐漸北移影響，所以各地天氣仍不穩定，仍有局部短暫陣雨，且午後雨勢會比較多。