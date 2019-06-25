7月1日起酒駕連坐罰 餐飲內用不供塑膠吸管

2019-06-25 10:03 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



7月1日起有許多影響民生的重要措施，包括在百貨公司、速食店等內用餐飲將無法獲得一次性使用的塑膠吸管，八大公股銀行取消延長營業的服務，搭雙北市公車無論幾段票，上下車皆要刷卡等。此外，酒駕修法重罰將生效，除提高罰鍰、沒入車輛，新增連坐罰，自行車酒駕超標、拒測也會受罰。

- 內食餐飲不得提供一次用塑膠吸管

為減少一次用塑膠吸管之使用，環保署規定7月1日起政府部門、學校、百貨公司業及購物中心、連鎖速食店等4類對象，內食餐飲不得提供一次用塑膠吸管，但取得「生物可分解塑膠」環保標章，以及工廠出廠已附有吸管的商品不在管制範圍。違反者第一次勸導，第二次起處1200至6000元罰款。

環保署說明，如消費者購買餐飲時表示欲採外帶方式，業者以外帶形式提供吸管，消費者因故又改於現場內食用，則不能歸咎於業者，不會進行處分。

- 八大官股行庫7月起陸續不再延長營業

包括台銀、土銀、兆豐銀等官股行庫陸續公告，將原本延長營業的分行營業截止時間，恢復至3時半。7月起只剩台銀位於立法院的群賢分行，在桃園、高雄、台北、台中四大國際機場的分行，以兆豐銀駐外交部辦事處與位於各機場的分行，因業務所需仍將繼續維持延長營業時間。

台企銀7月1日起將取消南京東路與西屯分行延長營業時間措施；7月15日起兆豐的城中、北台中分行，華銀的忠孝東路與北高雄分行；7月18日起合庫銀的西門與台中分行也將取消延長營業。

8月1日起包括彰銀的建興、光隆分行，一銀的光復與基隆分行，台銀的館前與三民分行，土銀的忠孝與中港分行也將營業時間恢復為上午9時到下午3時半。

- 國軍申請4項補助 戶政一站式服務

國軍人員或國軍人員遺族至戶政事務所辦理結婚、出生或死亡登記時，只要表明身分，將可透過「戶政一站式服務」，由戶政事務所主動協助完成通報國防部，申請結婚補助、生育補助、喪葬補助及殮葬補助。

交通新罰則：

-加重酒駕罰鍰、新增連坐處罰

對汽車駕駛人酒駕罰鍰提高為3萬元至12萬元，對機車駕駛人仍維持1萬5000元至9萬元；新增累加罰鍰規定，5年內第2次酒駕超標以罰鍰最高額處罰，第3次以上違規，按前次罰鍰金額加罰9萬元。原本拒絕酒測罰鍰是9萬元，新規定提高至18萬元，且新增每次加罰18萬元。

另汽車駕駛人酒駕且酒精濃度超過標準，吊扣駕照延長為1至2年；若附載未滿12歲兒童或因而肇事致人受傷者，吊照也增為2至4年。酒駕肇事致人重傷或死亡案將沒入車輛，包括駕駛人即為車輛所有人、以及並非駕駛所有的車輛。

新增連坐處罰，汽機車駕駛人酒駕超標，可處18歲以上的同車乘客處600元至3000罰鍰。但年滿70歲、心智障礙或汽車運輸業的乘客除外。裁罰基準為未滿20歲的乘客罰600元至900元，對年滿20歲的乘客罰鍰分日間及夜間，夜間罰1500元至1900元，日間罰2200元至3000元。

此外，7月1日起，騎自行車酒駕超標也會受罰，處600元至1200元，慢車駕駛人拒絕接受酒測可罰2400元。

- 行人穿越道未禮讓白手杖、導盲犬最高罰7200元

汽車駕駛人，駕駛汽車行近行人穿越道或轉彎，遇攜帶白手杖或導盲犬的視覺功能障礙者，不暫停讓其先行通過者，機車駕駛罰2400元至3100元，小型車駕駛人罰3600元至5400元，大型車駕駛4500元至7200元。

此外，未避救護救災車而致人死傷者，處6000元至9萬元罰鍰，並吊銷駕駛執照。

- 國道散落物清理收費，每車道3000元起跳

國道掉落物品逾30分鐘，駕駛要負擔清理費用，以30分鐘為級距收費，每車道3000元，雙車道則加倍，沒有上限；若散落雙車道2小時，將需繳交2.4萬清理費。

地方交通新制：

- 雙北公車 上下車都要刷卡1次

雙北市公車收費模式將改為上下車皆須刷卡，並分為二階段實施。第一階段自108年7月1日起開始，凡完成上下車刷卡1次，即可參加抽獎活動，完成的次數越多，中獎機會越高。第二階段自109年2月1日開始，沒完成上下車刷卡，將無法享有後續1次捷運、公車、YouBike轉乘優惠。

- 北市占車位逾30天沒繳費將拖吊、拍賣