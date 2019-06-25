內用限塑吸管7月1日上路 預計每年少1億支

2019-06-25 09:38 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



生活中的塑膠吸管，成為海洋生物的生存威脅，為了減少吸管數量，環保署今年5月公告「一次用塑膠吸管限制使用對象及實施方式」，規定自今年7月1日起四大場所內用餐飲，不得提供一次用塑膠吸管，違者最高可處6000元罰款。環保署表示，預計實施後，每年可減少約1億支塑膠吸管使用量。

塑膠垃圾大量流入海洋，使得大海成為塑膠濃湯，一幕幕海龜鼻中插入塑膠吸管、塑膠叉子的畫面，讓人震驚又心痛。環保署表示，減塑為國際趨勢，第四屆聯合國環境大會中，170個與會國誓言於2030年前大幅削減免洗塑膠製品；歐盟也將於西元2021年禁用已有適合替代品的一次用塑膠產品。

環保署說，今年7月1日起，政府部門、學校、百貨公司及購物中心、連鎖速食店等四類對象，內用餐飲不得提供一次用塑膠吸管，但取得「生物可分解塑膠」環保標章及工廠出廠已附有吸管的商品，則不在管制範圍內。違反者第一次勸導，第二次起處1200元至6000元罰款。