北市府解除列文資 故宮對面衛勤學校案惹議

2019-06-25 09:36 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



故宮「新故宮」計畫南側基地有國防部所屬衛勤學校，文資人士之前與故宮本體一併提報「文化景觀」。去年底台北市府第113次文資審議決議此處納入故宮全區整體討論，但昨天北市第117次文資審議僅討論衛勤學校，且決議解除列冊文資，文資人士指此做法根本違反113次會議決議，認為昨審議應無效。

文資人士也質疑該案未依文化景觀登錄及廢止審查辦法第3條，在現勘後應辦公聽會；且未依文資審議會組織及運作辦法第8條，在審議及現勘時邀提報者出席說明價值；也未依113次審議時文資人士建議，由國防部提交更多完整資訊等共四大爭點，表示北市府違法。

衛勤學校位於故宮所在至善路對面，大雙溪好土聯盟代表宋后玲表示，據她訪周遭居民，該校在1948至49年為副官學校，後陸續改為行政學校、國防管理學校、衛勤學校。國防醫學院學生畢業後曾須在此受訓，之後再分發，與三軍醫療教育、衛生訓練、後勤補給管理系統關條密不可分，見證國軍史。

大雙溪好土聯盟表示，該校門口也有崗哨，推測與附近泰北高中門口也有崗哨一樣，都是早年政府保護國寶和士林官邸總統蔣介石的安全措施。另1950年代，每逢周四晚上營區開放、里民可入內看露天電影，是當時在地人最大娛樂，不但印證軍民同樂，也是采風民俗。基於以上脈絡，聯盟早在馬政府「大故宮」時代就提報文資且經列冊。

大雙溪聯盟代表練燕村表示，由於「新故宮」規畫在衛勤學校所在設藝文中心，此案才進入審議，去年會議紀錄明列將此案納入故宮全區討論。今年4月3日北市文資審查專案小組現勘時，有委員說已看過衛勤學校，就沒去現場，之後小組建議故宮全區列文化景觀，聯盟以為也包括該校，未料昨天文資審議應審故宮全區，卻只審該校，且排除列冊。