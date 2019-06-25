熱浪挑戰將至 彭啟明：預估周末梅雨將結束、夏季開始

2019-06-25 07:45 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



天氣風險管理公司總經理彭啟明說，隨鋒面北抬以及菲律賓附近的低壓擾動北上後，周末起太平洋高壓將會逐漸西伸影響台灣附近，大致上可以預期今年影響台灣的梅雨鋒面在這幾天結束，真正夏季的開始。

彭啟明在臉書發文指出，影響台灣兩天的鋒面系統已經逐漸減弱。現在台灣位於鋒面前緣偏西南風的環境下，仍有些水氣，各地多雲到晴，配合上西南風暖濕水氣，容易有局部陣雨，尤其是午後的熱對流發展，仍然有局部較大雨勢機會。未來幾天都是類似的典型夏季天氣，溫度也回升，中午高溫逐漸回升到33-35度。

他說，原來在菲律賓東方的熱帶擾動，過去兩、三天發展條件不佳，目前主要雲系已經移到巴士海峽的東方海面，結構有些不對稱，未來將順著太平洋高壓外圍勢力逐漸北上，對台灣沒有直接的影響；但是否會增強或發展成颱風仍要觀察。彭啟明說，可能周三、四就在台灣東方海面北上通過，往琉球方向移動。