親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
登革熱疫情發燒
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

別再迷信蔡英文！一堆人找她陳情 猜猜幾件事搞定？

25年前曾為長榮罷工和父大吵 他嘆：資方恫嚇手法沒變

熱浪挑戰將至 彭啟明：預估周末梅雨將結束、夏季開始

2019-06-25 07:45聯合報 記者雷光涵╱即時報導

天氣風險管理公司總經理彭啟明說，隨鋒面北抬以及菲律賓附近的低壓擾動北上後，周末起太平洋高壓將會逐漸西伸影響台灣附近，大致上可以預期今年影響台灣的梅雨鋒面在這幾天結束，真正夏季的開始。

彭啟明在臉書發文指出，影響台灣兩天的鋒面系統已經逐漸減弱。現在台灣位於鋒面前緣偏西南風的環境下，仍有些水氣，各地多雲到晴，配合上西南風暖濕水氣，容易有局部陣雨，尤其是午後的熱對流發展，仍然有局部較大雨勢機會。未來幾天都是類似的典型夏季天氣，溫度也回升，中午高溫逐漸回升到33-35度。

他說，原來在菲律賓東方的熱帶擾動，過去兩、三天發展條件不佳，目前主要雲系已經移到巴士海峽的東方海面，結構有些不對稱，未來將順著太平洋高壓外圍勢力逐漸北上，對台灣沒有直接的影響；但是否會增強或發展成颱風仍要觀察。彭啟明說，可能周三、四就在台灣東方海面北上通過，往琉球方向移動。

他表示，這周末開始真正夏季的開始，炎熱高溫，午後陣雨將增多，天氣要轉變，可能就要等是否有颱風發展接近。彭啟明說，進入夏季，熱浪成為我們立即會面臨的衝擊，在台灣不僅是台北盆地有熱島效應問題，其他都市都有類似的問題，我們為了方便，把風可以走的路擋掉了，讓環境不通風，只會越來越熱。雖然我們有都市綠化，但和許多國家相比，還是有很大改進的空間。

氣象局說，各地逐漸轉為悶熱的天氣型態。本報資料照片
氣象局說，各地逐漸轉為悶熱的天氣型態。本報資料照片
分享

彭啟明高溫
上班族零食金~小編幫你出！超商購物金等你領→

相關新聞

封閉6年整修 太魯閣九曲洞重開

2019-06-25 00:10

汐止秀山路斷、基隆老樹倒 逾150戶一度受困

2019-06-24 23:54

運動前喝咖啡增爆發力 卻也讓身體陷入這危機

2019-06-25 07:20

暖濕空氣進台灣 吳德榮：氣溫逐日升 大氣仍不穩

2019-06-25 07:33

宜蘭近海地震 強度3.1

2019-06-25 07:26

健康你我他／手機定時斷訊 管理不費力

2019-06-24 23:42

恐致孕婦產畸胎 含偉伯益藥品再限用

2019-06-24 23:42

孩子網路成癮 這「4感」有助脫癮

2019-06-24 23:42

熱門文章

你的錢都被它吃了！ 近半台灣家庭養了這2隻「怪獸」

2019-06-24 09:00

汐止秀山路驚傳土石崩塌 居民困住「完全出不去」

2019-06-24 10:43

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top