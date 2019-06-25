暖濕空氣進台灣 吳德榮：氣溫逐日升 大氣仍不穩

2019-06-25 07:33 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」說，今、明（25、26日）鋒面逐漸北移，氣溫逐日升，各地最高溫都有30度以上，天氣開始悶熱，午後對流發展，有降雨機率。

吳德榮指出，今、明鋒面漸北移，低層水氣仍多。各地雲量稍多、可見陽光，氣溫逐日升；午後對流雲系發展，有局部陣雨或雷雨，其他時間也有局部短暫降雨的機率。今天北部氣溫約在23至30度、中部24至31度、南部25至34度、東部24至32度。

他說， 最新模式模擬顯示，周四、五（27、28日）低層大氣水氣略減，午後山區有對流發展，部分平地也可能受影響；西南風遇地形有輻合作用，清晨沿海偶有降雨的機率；天氣悶熱。

周六至下周一（29至1日）太平洋高壓仍偏弱，大氣不穩定；西南氣流輸送低層水氣，遇地形輻合易發展雲層、帶來降雨；午後對流活躍，影響範圍大，有較大雨勢，應注意；白天未降雨時，天氣很悶熱。

至於大家關心的今年第3號颱風，吳德榮表示，菲律賓東方的熱帶雲系仍在組織增強中，會不會發展成颱風有不確定性。根據中央氣象局的一周預測圖及各國模式模擬的路徑，仍顯示該熱帶系統在菲律賓東方海面即向北迴轉；但目前其僅為一般的低氣壓，預測及模擬的路徑不確定性又更大了；應繼續觀察。

中央氣象局表示，今天（25日）鋒面將從台灣南部逐漸北抬至台灣北部海面，降雨不像昨天這麼持續，偶爾還能見到陽光，但水氣仍多，各地還是有局部短暫陣雨，甚至南部有局部短暫雷雨的機率；中午過後熱力作用影響，各地雨勢會明顯一些，建議攜帶雨具備用。今天各地氣溫逐漸回升，但回升的幅度不大，中部以北及東半部高溫約28、29度，而南部在沒有下雨之時，高溫仍可達31度左右，感受較悶熱。

周三（26日）鋒面已經北抬至東海一帶，台灣地區風場轉為偏南風，各地逐漸轉為悶熱的天氣型態，天氣以多雲為主，但還有些殘餘水氣，因此西半部地區仍不定時會有些短暫陣雨，其他地區午後也有局部短暫雷陣雨。

周四、五（27日、28日）偏南風將暖濕空氣帶進台灣，南部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區亦容易有午後雷陣雨發生；氣溫上，各地高溫32至34度左右，沒下雨時感受悶熱。