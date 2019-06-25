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別再迷信蔡英文！一堆人找她陳情 猜猜幾件事搞定？

25年前曾為長榮罷工和父大吵 他嘆：資方恫嚇手法沒變

運動前喝咖啡增爆發力 卻也讓身體陷入這危機

2019-06-25 07:20聯合報 記者陳雨鑫╱即時報導

運動前來杯咖啡，許多人深信能加速燃燒脂肪，也能幫助運動時更加專注，營養師提醒，確實有研究顯示，運動前1到1個半小時前喝1到2杯咖啡，能提升運動表現，成績可比沒喝咖啡者提升2％到6％，卻也增加心悸及脫水風險，呼籲運動是要鍛鍊身體，若不是「成績導向」的運動員，沒有必要運動前喝咖啡，喝水仍是最好的選擇。

台北醫學大學附設醫院營養室主任蘇秀悅表示，根據研究顯示，運動前喝1到2杯黑咖啡能幫助運動成績變好，主要是咖啡因會刺激人體腎上腺素分泌，身體緊張程度增加，咖啡因同時也會增加體內多巴胺濃度，使專注力提升，研究結果，喝完咖啡後再運動，成績能提升。

蘇秀悅表示，但是想透過咖啡提升運動成績，並不是馬上喝就見效，必須要在運動前1到1個半小時前喝，且要循序漸進地喝，一位從不喝咖啡的人，想透過喝一杯咖啡，提升運動成績，恐怕會出現反效果，咖啡因帶來的副作用，如心悸等恐讓人不適。

不過，她並不建議為了成績，運動前喝咖啡，她說，運動是為了鍛鍊身體，並非是要取得好成績，透過咖啡獲得的成績也是相對短暫，一般民眾沒有必要為了成績，運動僅喝咖啡。

咖啡有優點也有缺點，運動時，人體會流失水分，這時咖啡再加上去沒補到水反而更利尿，水分流失未即時補充，容易熱暈厥、中暑等，蘇秀悅說，當出現口渴情況時，其實就是身體給予的警訊，顯示已經出現輕微脫水的現象，應及時補水。而運動的時候，不該是口渴時才補水，運動前就開先補充，運動過程中也該適時補充水分，運動後再喝100到200毫升，以防脫水。

單就咖啡本身，不與運動牽扯關係的話，每天喝1杯，有助於預防心血管疾病、第二型糖尿病、阿茲海默症、帕金森氏症、憂鬱症以及降低罹患大腸直腸癌、中風等風險。若喝咖啡會出現失眠、心悸、焦慮等症狀建議不要喝，別為了預防疾病讓自己的身體長期感到不適。

營養師提醒，確實有研究顯示，運動前1到1個半小時前喝1到2杯咖啡，能提升運動表現...
營養師提醒，確實有研究顯示，運動前1到1個半小時前喝1到2杯咖啡，能提升運動表現，但也增加心悸及脫水風險。本報資料照片
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咖啡憂鬱症中風
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