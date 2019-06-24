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感情最可怕殺手是「信任感」 4招讓彼此更信任，先從不跟姐妹淘抱怨開始！

2019-06-24 22:46聯合報 記者劉小川╱即時報導

感情中最可怕的殺手就是「不信任」，很多時候，情侶間在一些小舉動、一些話語中，已經透露對感情上的信任感不足。但當感情因為信任感出問題，應該是要誠實面對問題，而不是一直去逃避，或是換下一個更好，才能讓這感情更久遠。

以下4件事情，多跟另一半聊聊，可以增進彼此間的信任感。

1.被戳破謊言時，就請大方承認

愛情中的謊言，很多都是出自於害怕面對，就會說出為讓對方感受好的謊言，也就是大家熟知的「善意謊言」。但萬一被對方識破了，又該如何去面對這樣的問題呢？

與其繼續說謊，不如誠實面對，因為有時，明知道是好意，卻也因為謊言的關係，讓彼此信任度更降低，得不償失，所以再有任何要說謊的時刻，請先停下腳步，真的不會因為你這樣的謊言，讓對方有多好的感受。最重要的是，要讓對方知道，說這次的謊，是為了什麼樣的原因，拿出誠意，讓你此的感情更增進。

2.真誠溝通，討論如何增進彼此信任感

溝通其實是最好的信任感提升方式，也可以透過詢問，讓對方降低疑慮，就可以透過這樣的溝通方式，讓對方感受較高的信任程度，甚至直接問出口，「什麼樣的方式，才可以對感情有更多的信任感？」

但也不要輕易地為了討好另一半，去畫出大餅，這樣的經營模式，會導向毀滅的狀況，反而降低了對方的信任感。

3.情侶間，要懂得互相保守秘密

姐妹們聚會，常常聽到的都是另一半私事，或對方的態度，為了找到認同，才會跟姐妹淘們分享出來，雖然也算不上是什麼樣的壞事情，但對於伴侶來說，兩個人相處的私事，不是壞事，但也不需要公諸於世。

兩個人的相處，只有兩個人最清楚，對於感情以外不客觀的觀點，只能提供參考。而分享感情上的好，這反而可以增進姐妹淘們對於感情上的解決，才是兩全其美。所以保守秘密，其實也是在為感情留一份長久的出路。

4. 對於另一半的訴苦，要認真傾聽

許多時候，在工作上得到了不如意，有時回家還真是不吐不快，如果你不是一個「認真的傾聽者」，很快地這樣的工作，就淪落到別人的手上。

但傾聽是一門學問，不單單只是你聽他說，但在滑手機這種敷衍的態度，有時候也想要聽聽你的意見，即使不是自己真心想要的答案，對於彼此來說，也是增進彼此信任的一種方式，展現自己的誠實、尊重、傾聽、了解才能讓關係更密切。

兩個人的私事，就是秘密，不該公諸於世讓大家一起評判。圖／摘自 pexels
兩個人的私事，就是秘密，不該公諸於世讓大家一起評判。圖／摘自 pexels
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只有真誠的溝通後，才能讓對方感受到安全感。圖／摘自 pexels
只有真誠的溝通後，才能讓對方感受到安全感。圖／摘自 pexels
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善意的謊言，最好還是別時常的出現，就算出現，也要說清楚講明白。圖／摘自 pexe...
善意的謊言，最好還是別時常的出現，就算出現，也要說清楚講明白。圖／摘自 pexels
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認真地傾聽，也是增進彼此情感的最大關鍵。圖／摘自 pexels
認真地傾聽，也是增進彼此情感的最大關鍵。圖／摘自 pexels
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