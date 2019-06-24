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口服小分子標靶藥物 治療血癌新選擇

2019-06-24 20:06台灣醒報 記者張元融╱台北報導

長庚醫院血液腫瘤科醫師王銘崇（左）呼籲，年長者應多多利用政府提供的免費老人健檢。...
長庚醫院血液腫瘤科醫師王銘崇（左）呼籲，年長者應多多利用政府提供的免費老人健檢。（photo by張元融／台灣醒報）
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每年多200人罹患慢性淋巴性白血病！長庚醫院血液腫瘤科醫師王銘崇表示，確診後應配合醫囑並秉持「無症狀先追蹤，有症狀才治療」原則。若是屬於低危險群只要規律追蹤即可；屬於中高危險患者，需接受積極治療，國內已有兩款免搭配化療的口服小分子標靶藥物，讓醫師為患者量身打造個人化療程。

血癌分四種

「確實有些白血病來勢洶洶，發病後若不治療，很可能幾天之內病情急轉直下，一兩個月內奪去病人生命。」馬偕醫院血液腫瘤科主治醫師張明志在其著作《與血癌搏鬥》指出，一般而言，急性白血病比慢性白血病嚴重且死亡率高出許多，疾病表現複雜且較難處理。

白血病俗稱血癌，簡言之，血癌就是人體內造血的骨髓長了癌症，抑制正常造血功能，造成白血球、紅血球、血小板減少，並且血液中出現不成熟或不正常白血球。臨床上將白血病分為四種：急性骨髓性白血病、慢性骨髓性白血病、急性淋巴性白血病、慢性淋巴性白血病。

口服標靶藥物免化療

王銘崇表示，慢性淋巴性白血病(簡稱CLL)是一種淋巴細胞癌化、且異常增生的惡性淋巴腫瘤，好發於60歲以上銀髮族，每年新增病例數約150～200人。因為早期症狀不明顯，許多病人是做健檢時才意外發現白血球過高，或是因淋巴結腫大而求診。

王銘崇表示，在過去只有化療的年代，曾有患者會擔憂化療的高副作用而抗拒治療，最終感染敗血症逝世。他指出，國內目前有兩款可免搭配化療的新機轉口服標靶藥物，讓血液科醫師有更多武器，為患者量身打造個人化療程。他透露，此藥每月自費藥費約為20至30萬元，不過今年8月開始，會有部分條件健保給付。

王銘崇強調，若抽血後發現血液檢查結果有異，應立即至血液科進一步檢查，積極就醫。若確診為慢性淋巴性白血病，也無須緊張，可依據疾病進展和個人需求與醫師討論個人化療程。

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