夏天到了瘦不下來怎麼辦？5種壞習慣 讓你持續胖下去

2019-06-24 18:57 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



喝水也能讓身體代謝變好，相對的減肥就不會是難事，對健康更加分。圖／摘自 pexels 分享 facebook 夏天到了，每個人都想穿得清爽、清涼一些，但這時女孩們就非常擔心，沒有完美纖細的身材，怎麼在夏天穿出清涼呢？通常變胖非常快速，但一想到要減肥時，就痛苦萬分，心裡總會想著，為什麼不能跟吃胖時一樣，快速地瘦下來呢？

甚至因為一些生活習慣，沒有讓自己很快就能瘦身，就這樣一直墮落下去，不去改變，真的會後悔莫及啊！以下5種生活習慣，快來看看要如何改善，就能有效瘦身啊。

一、三餐進食時間要固定

正常的一日飲食，是我們被規定一天要三餐。三餐的時間在正常情況下，也請保持規律，如六點下班的人，通常都會回家吃大約七點半，那固定在那時間吃，把它設定為標點，讓身體習慣在某個時間有固定的進食是最好。

如果還不到時間吃飯，就算感覺餓了，也不要吃點東西墊墊胃，這樣反而傷了會，這樣當然變瘦也就更不容易了。

二、不吃早餐的習慣要改掉

許多人在早上時，為了爭取更多的睡眠時間，連早餐都省下來，總想著這樣連錢都省下來了。重點是，大家都不認為，少這一餐並不會影響什麼，所以也沒有太在意早餐到底吃不吃，大不了中餐吃多一點補回來就好了。

但這樣的方式，可能會導致自己越來越胖的關鍵。因為早上不吃飯，容易降低身體的代謝能力，然後中午再多吃，食物就可能會用脂肪形式大量囤積在體內，這樣會瘦才有鬼。

三、不感覺渴，就不需要喝水？

身體的水分相當重要，所以水對人體而言，也是非常重要，但也千萬不要刻意的過量。

正常情況下，為保持健康，也常聽到要喝到多少的水量才會健康。但許多人都是等口渴才來補充水分，難道真的不感覺口渴，就不需要水分嗎？這樣很容易導致身體嚴重缺水狀況！我們體內的熱量，無法即時被消耗，這樣也是沒辦法變瘦。

四、吃東西狼吞虎嚥

吃飯時，長輩總是提醒我們要細嚼慢嚥，也不是沒有道理，因為食物只有被充分地咀嚼後，食物內所含的營養，才可以被人體吸收跟消化。但如果你在吃飯時，狼吞虎嚥會沒有好下場，只會讓腸胃消化更糟，食物也沒有辦法得到好的營養吸收，反而讓自己變得更胖。

五、非要吃到飽足感，才會停止

很多人吃飯總覺得要吃飽喝足，才對得起辛苦一整天的自己，甚至習慣性的人，就會認為好像都吃不飽，時間一久，就把自己的胃給撐大了，當然這樣的食量也會跟著變得越來越大。吃東西又容易導致脂肪的囤積，若是你不肯停手，相信脂肪也不會輕易放過你。