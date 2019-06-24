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大陸解放軍若侵台 CNN：將面臨最血腥一役

罕病非典尿毒每月藥費逾百萬 今年6月起健保可給付

2019-06-24 18:47聯合報 記者王昭月╱即時報導

「非典型溶血性尿毒症候群（aHUS)」全球盛行率僅百萬分之三，罹患後不是奪命就是要終身洗腎。臨床上雖開發出救命的末端補體抑制劑，但1年藥費高達2千萬！所幸今年6月起已通過健保給付，對aHUS病患來說是一大福音。

罕見遺傳疾病aHUS，體內補體系統遇到細菌、壓力或懷孕等因素即變得異常活化，身體長期發炎之下會形成血栓，無法正常供氧，發生在腦部就腦中風，發生在腎臟即導致腎功能衰竭，甚至致死。

據衛福部統計，台灣至今僅20多人確診、3人死亡，不過因為病例稀少，未被正視。高雄長庚醫院副院長李建德從醫以來，僅遇過兩例，其中一例是名懷孕20幾周的孕婦，她病程來得猛急，當時醫療團隊懷疑可能是aHUS，由於沒有好的藥物能控制，只能插管透析、置換血漿，但搶救3、4天仍告不治。

李建德說，非典型尿毒症可能因為輕微感冒，免疫或補體系統過度失衡而誘發，繼而對抗自體的血管系統及腎臟。但只要即時對症下藥，腎功能還是有機會恢復，只是早年沒有好的藥物可用，只能進行洗腎或以免疫抑制劑控制。後來新的末端補體抑制劑誕生，能像標靶治療一樣，鎖定出狀況的補體系統進行治療，但每月藥費逾百萬，常人實在負擔不起，所幸今年6月起，病況符合條件的患者，健保已能給付。

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