青少年網路成癮研究 提升「四感」有助脫癮

2019-06-24 18:23 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



衛福部委託亞洲大學團隊進行「戒網癮親子營之試辦、評估及推廣」研究計畫，發現兒童青少年只要提升「四感」，包括歸屬感、愉快感、成就感及意義感，能有效發揮自制力並降低上網動機。值得注意的是，該研究要求家長共同參與，強化家長的數位教養與親子溝通技能，更有助於孩子脫癮。

「戒網癮親子營之試辦、評估及推廣」計畫主持人、亞洲大學副校長柯慧貞表示，兒少網路成癮有三階段，一是網路可近性高，二是現實壓力大但網路可避苦，三則是戒斷上網難忍受，迷戀網路帶來的滿足感，進而出現成癮現象。

但國內外研究證實，網路成癮會影響身心健康，除了有視力、睡眠、骨骼肌肉及腦部發展等健康問題，也可能讓孩子變得焦慮、憂鬱自傷、注意力不集中、敵意高、低同理心，因幸福感低，在現實生活中也影響學業與親子問題。

柯慧貞表示，這次研究先針對515名國中生及1012名高中生家長進行問卷調查，約三到五成的家長認為孩子最需要正向思考訓練及情緒管理訓練，另有約三成的家長認為，他們需要能改善孩子網路沉迷的親子營隊。

依據調查結果，研究團隊於今年1月辦理8天7夜的無網路住宿營隊與親子工作坊，由專業人員引導孩子自我探索，增進科技自控能力，同時凝聚家庭關係。參加人數共計有21名兒童青少年，而其家長至少1人也要跟著參與。

柯慧貞指出，營隊辦理的主要目標為，創造孩子的「高四感」，也就是歸屬感、愉快感、成就感及意義感，當他們在現實生活中能得到快樂與成就，就減少網路使用。一旦四感降低，就可能落入「上網」的更風險情境。

營隊結束後，研究團隊追蹤這群參與者的狀況。柯慧貞說，九成以上的孩子體悟到沒有網路，其實也能活出歸屬感、愉快感、成就感及意義感，不只能節制上網，手機使用的時間較參加營隊前顯著下降，憂鬱與睡眠品質均有改善。

而在營隊的親職教育下，九成參與家長也表明更瞭解且有自信協助孩子健康上網，改善親子關係。

柯慧貞認為，研究結果顯示，親子營隊的辦理對孩子脫癮有十分正向幫助，這與目前日韓的網路成癮防治模式成果相符。期盼未來中央及地方政府能多挹注資源，推廣辦理類似的親子營隊，有助預防網路成癮，以免3C破壞孩子健康與家庭和諧。