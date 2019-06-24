長者體重下降夜間盜汗別輕忽 可能是白血病惹禍

2019-06-24 18:24 中央社 台北24日電



年長者若出現不明原因體重下降、反覆發燒、夜間盜汗，千萬別以為只是衰老症狀。醫師今天指出，這些都是慢性淋巴性白血病徵兆，應儘速抽血檢查，且聽醫囑處理。

一名70餘歲婦人，除長期貧血，白血球數目飆高到20多萬，與一般民眾的4000到1萬相距甚大，且血紅素僅5點多，低於正常人一半。她還伴隨胃口不佳，總是吃一點點就飽，短短半年間體重減少約1成，甚至虛弱無法出門。直到轉到血液科就診，確診慢性淋巴性白血病。

高雄長庚醫院血液腫瘤科主治醫師、血液病學會理事王銘崇今天在記者會表示，這名婦人就醫時腹部明顯腫脹，甚至正常如青芒果大小的脾臟也爆腫10倍，腫成如「金煌芒果」大。因過度壓迫骨盆腔，才會吃一點就飽，嚴重影響生活。

王銘崇說，慢性淋巴性白血病雖有常見的7大症狀，如無法解釋的體重降低、不明原因反覆發燒、夜間盜汗至汗濕衣服、淋巴結腫脹、全身倦怠、食慾不振、全身乏力等，但最常見的症狀其實是「沒有症狀」，必須靠定期的健康檢查、血液檢查揪出疾病。

不只沒有症狀易被忽略，顯現出來的慢性淋巴性白血病也容易被誤解是正常的衰老，導致民眾輕忽。

王銘崇表示，此病好發族群為60歲以上銀髮族，且男性高於女性。台灣每年新增病例約150至200人。

慢性淋巴性白血病的治療原則是「無症狀、先追蹤；有症狀，才治療」，王銘崇說，有6成慢性淋巴性白血病人在確診後不需立即治療，只要追蹤。但很多病人無法理解，甚至有人因此接受另類療法。

有一名病史約20年的男子，他的病程屬低危險群，醫師建議只要追蹤觀察；但因他淋巴結腫大，內心非常焦慮，聽別人介紹可用針刺淋巴結治療。結果誤信密醫，導致脖子兩側千瘡百孔，更有引發感染的風險。

王銘崇表示，病患腫大的淋巴結本來就可能會自行消脹，患者以為是「針刺」的效果，一再被騙錢，至今脖子都還留有「刺青」一般的疤痕，讓患者悔不當初。其實患者只要聽從醫囑就能與疾病和平共處。

過去慢性淋巴性白血病只有化療可用，王銘崇說，曾有患者很怕化療的副作用而抗拒治療，不幸因反覆感染導致敗血症過世。近年治療已有突破性發展，國內有2款可搭配化療的新機轉口服標靶藥物，患者應積極就醫，不要恐懼、疏忽。