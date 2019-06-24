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展現職場與商場上的演說魅力 -要能「講」的精彩，更要「演」的到位

2019-06-24 17:30文／ 臺灣大學進修推廣學院

圖／臺灣大學進修推廣學院 提供
圖／臺灣大學進修推廣學院 提供
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成功演說者的自信與魅力，其關鍵之一來自於強有力的肢體表情。臺大進修推廣學院近期特邀華人世界第一位留美獲得戲劇導演博士的臺灣大學朱靜美教授開辦「演講的藝術—肢體表達篇」課程，於108年9月19日及9月26日全日授課，2天共計10小時，歡迎有興趣者把握機會報名參加。8月20日前完成報名繳費者更可另享早鳥優惠。

人的一生都在與人溝通，從一對一的對話與交流，到一對多的公眾演說與辯論談判，不論我們的角色是職員、主管或是老闆；不論場景是在會議室進行簡報、商場上的斡旋，還是小巨蛋的萬人員工大會，當我們擁有發言權，我們都需要使用不同的演說技巧才能達成心中所設定的目標。

哈佛教授和世界著名社會心理學家艾美．柯蒂（Amy Cuddy）曾提到Your body language shapes who you are；許多人在面對演說或談判時，會花費許多時間在準備講稿與資料，但卻忽略了外在肢體表現的重要，在演講的藝術世界，身體語言對說話者具有絕對的重要性，成功的演講要能說之以理、動之以情，除了要「講」的精彩，更要能「演」的到位，同時兼顧聽覺與視覺的表現。恰如其分的肢體動作能讓一篇演講更加出色亮眼，呆板或誇張的動作則是毀了一場演講的幕後推手。

臺大進修推廣學院開辦的「演講的藝術—肢體表達篇」課程將引導學員肢體開發，並透過影片案例的賞析掌握肢體動作的優劣如何影響演講的成果，藉由親身實作的改寫，找出最適合自己的演講台風。破除初學者因缺乏訓練和不信任自己身體的表達潛力而導致與人溝通、公眾演說或商場斡旋時的猶豫不決和模糊無力，引領其創造出拿捏合宜、落落大方的肢體語言，幫助學習者在自我舞台上綻放光采。想進一步瞭解該課程，請上【臺大推廣教育網】https://www.ntuspecs.ntu.edu.tw，或洽(02)2362-0502查詢。

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