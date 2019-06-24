牙醫人力過剩？衛福部擬修法 國外醫科畢業生都要甄試

2019-06-24 17:11 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



中華牙醫學會調查，台灣每萬人口有6.05位牙醫師，與已開發國家相近，未來牙醫人力極有可能過剩。衛福部今宣布，將修法明訂所有持有國外牙醫學歷的畢業生，一律接受教育部學歷甄試，意即除了要參加二次國家考試之外，再多一道關卡，有意赴國外求學者應審慎評估。

據中華牙醫學會107年調查結果，台灣每萬人口有6.05位牙醫師，牙醫師的服務人口比例為1:1677，與美國、澳洲、加拿大及法國等已開發國家相近，而每年約有420名牙科畢業生投入牙醫市場。

衛福部心口司科長王鵬豪表示，單就國內8所牙醫院系每年培育的畢業生人力，足夠提供目前牙醫人力市場需求。但就考選部的統計資料顯示，近四年第二階段國考通過人數分別為407、429、450、465及467人，人數逐年成長。

然而，國內牙醫學系招生人數並未增加，那這些增加的國考通過人數來自哪裡？王鵬豪說，這些人是國外牙醫系畢業生，如果沒有控管，國內牙醫人力未來很可能過剩。

為了維護醫療品質，衛福部原本就訂有國外大學或學院醫學系科學歷採認原則」，若持國外學歷的西醫、中醫、牙醫之畢業生是來自九大地區，包括歐洲、日本、美國、加拿大、南非、澳洲、紐西蘭、新加坡及香港，必須接受二階段國考，但不必接受教育部學歷甄試。學歷來自非九大地區者，則需接受甄試。

但這套辦法即將重新修訂，也就是不論來自哪一個地區的西醫、中醫和牙醫畢業生，均得接受學歷甄試。衛福部表示，修法方向已定，但修正通過時間未定，不過有必要先向學生告知，提供參考。

王鵬豪說，新制同時可控管我國牙醫系畢業生的臨床實習員額，未來也擬適度降低國外牙醫系畢業生的臨床實習名額。呼籲今年暑假有考量前往國外大學就讀牙醫學系的學生，務必審慎考慮評估。

相較牙醫人力可能過剩，護理在我國偏鄉人力則是嚴重不足。衛福部推動四年前「偏鄉護理菁英計畫」培育30名護理系公費生，歷經四年培育，今年終於首屆畢業，30名畢業生將於6月後進駐22家偏鄉地區醫院提供服務。

衛福部照護司簡任技正長陳青梅表示，首屆護理系公費畢業生30名全數分配完畢，顯示偏鄉護理人力需求偏高。為了加速改善偏鄉護理人力問題，今年將擴大培育護理公費生、增額至60名，另外增加助產護理師2名。