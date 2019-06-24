下班注意！13縣市大雨特報 防強降雨雷擊強陣風

2019-06-24 17:07 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



今日嘉義以北及南投地區有局部大雨發生的機率。 聯合報系資料照／記者許正宏攝影 分享 facebook 中央氣象局發布大雨特報，鋒面影響，易有短時強降雨，今日嘉義以北及南投地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。