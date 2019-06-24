刺青注意事項 業者應落實消費者保護措施

2019-06-24 15:54 聯合報 記者 聯合報 記者 章凱閎 ╱即時報導



街頭刺青店林立，卻時有刺青造成身體急性發炎、過敏感染，或消費者對刺青圖案不滿意而衍生的消費爭議。行政院消費者保護處考量刺青等行為與人體健康及衛生安全息息相關，已協請衛生福利部於5月完成訂定「刺青紋身紋眉等消費行為之注意事項」，由地方政府輔導業者遵循辦理。

刺青紋身業日漸興盛，在台北西門町甚至有一條刺青街。但消保處表示，不少紋身業者雖已成立公會並自主管理，但從國外相關研究資料顯示，刺青等行為確有可能造成發炎、過敏等身體不適反應，或因刺青部位干擾醫師對疾病之診斷或治療等危害健康之疑慮。

各國雖因社會文化背景不同有不同管理強度，但已逐漸正視刺青的相關健康風險及安全。消保處為保護消費者權益，已協請衛福部依第56次會議決議訂定「刺青紋身紋眉等消費行為之注意事項」，其重點內容分為3大面向。

一是「業者及從業人員之管理」，業者應落實衛生自主管理檢查、做好個人衛生、定期接受健康檢查，並參加衛生講習。

二是「工作環境、用具及材料之管理」，業者應保持環境整潔衛生、每次使用工作平台應進行有效清潔與消毒、使用之針具用具及材料等以一次性拋棄式、預先包裝及已滅菌為原則、染劑或色料應乾淨未使用過且清楚標示使用方法及注意事項等資訊。

三為「消費者保護措施」，分為施作前、施作中、施作後等相關消費者保護措施。

施作前，業者應提供消費者各項費用、使用工具及原料、施作程序及相關注意事項等資訊；並請消費者詳閱同意書所載健康風險相關內容，確認施作部位及技術人員等資料正確性後，再簽署同意。

施作過程中，則要先確認消費者當下未受酒精、毒品或其他因素影響其精神狀況及判斷力，且施作部位皮膚無傷口或其他異狀；過程中如有不良反應，應立即中止並儘速送醫。