汐止秀山路坍方151戶出不去 預計兩天清理埋路土石

2019-06-24 14:55 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



新北市汐止區秀山路今早發生道路土石坍方，影響社區居民約151戶，除了汐止區公所派遣廠商前往現場進行搶通作業外，新北市副市長謝政達率市府團隊前往勘災，預計2天後將清除道路土石，新北市長侯友宜也表示，針對秀山路坡地加強穩固外，也請當地居民留意零星落石或坍方情況。

今早8時區秀山路137號前發生道路土石坍方，面積約330平方公尺，影響約151戶當地居民，新北市副市長謝政達率新北市工務局長朱惕之、消防局長黃德清以及新北市工務局養工處同仁，與中華民國大地工程技師公會及建築師公會代表前往勘災。

新北市新聞局表示，針對秀山路137號道路坍方落石，新北市長侯友宜第一時間指示副市長前往了解，並請區長協助安置當地約30多戶的居民。

侯友宜表示，汐止區公所已於災害發生時，調派災修廠商在土石滑落處進行搶通作業，並請警察及當地保全協助交通管制及警戒，儘管雨勢已漸趨緩，但土石含水量仍高，除了針對汐止秀山路坡地滑落災害加強穩固工作外，也請該地區住戶留意零星落石或坍方發生。

消防局表示，召開應變會議後指示，將在道路中央打設鋼軌樁並調集太空包穩固邊坡，以同步施作的方式頂著滑落土石，後續並請廠商於上方處以帆布遮蓋止水，防止土石再次滑落。