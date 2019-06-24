玉山銀行再創佳績，獲國際信評雙A級肯定！

2019-06-24 13:49 聯合報 記者 聯合報 記者 徐力剛 ╱即時報導



銀行的高信評等級，代表具備長期穩健發展條件。玉山銀行再創佳績，標準普爾（S&P）國際長期信評晉升A級之列，中華信評也調升至twAA+，加上先前玉山金控獲得的穆迪A3評等，晉升國內唯一A級國際評等的民營金控公司。

近期發布的標準普爾信評報告指出，調升玉山銀行為A-(長期) /A-2(短期) /穩定展望，中華信評將玉山銀行調升為twAA+(長期) /twA-1+(短期) /穩定展望。分析報告資料，玉山管理團隊擁有良好策略規劃及執行力，各項業務均衡發展且取得市場領先。

標準普爾認為，玉山連續多年放款成長率優於市場，但同時能保持良好資產品質，反映玉山穩健風險管理能力。另外，玉山近年獲利能力顯著進步，尤其非利息收入強勁成長，帶動玉山的資產報酬率(ROA)、股東權益報酬率(ROE)雙雙穩健提升，持續以獲利支持長期業務成長。此外，玉山的資本水準強健，面臨未來市場波動風險，擁有充分能力因應金融市場動盪。