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影／阿嬤胃口差暴瘦 竟是「慢性淋巴性白血病」作怪

2019-06-24 13:37聯合報 記者鄧桂芬╱即時報導

一名70多歲阿嬤最近胃口差，只吃一點食物就飽，半年內體重剩41.7公斤，驟降逾10%，沒力氣走出門活動。醫師發現阿嬤不只貧血，白血球單位還高達20多萬，超出正常值20倍，確診為「慢性淋巴性白血病」作怪。

收治個案的高雄長庚醫院血液腫瘤科主治醫師王銘崇指出，慢性淋巴性白血病是一種淋巴細胞癌化且異常增生的惡性淋巴腫瘤，好發於60歲以上銀髮族，發生率近年逐漸上升，每年新增病例為150至200人，另有年輕化趨勢。

值得注意的是，慢性淋巴性白血病的早期症狀不明顯，症狀也不具特異性，很多人誤以為是正常老化。通常會發現的病人，多是在接受健康檢查時意外發現白血球過高，或是淋巴結腫大才進一步求診。

王銘崇曾遇過一名婦人就醫時腹部腫脹，經檢查發現脾臟腫成原來的10倍大，「如果形容正常脾臟為青芒果，那婦人的脾臟就是金煌芒果了！」婦人也因為脾臟腫脹壓迫骨盆腔，吃一點東西就飽，體重下降，同時影響行動能力。

不過，確診慢性淋巴性白血病的患者無須憂慮。王銘崇表示，目前治療標準為「無症狀先追蹤，有症狀才治療」，也就是屬於低危險病人只要規律追蹤就好，屬於中高危險患者則應在醫師評估下，接受藥物治療。

低危險指的是無臨床症狀或輕度症狀，存活時間平均10年；中危險族群則是淋巴結及肝脾腫大，但血液數量是可維持正常，平均存活時間約7年。高危險群是血色素及血小板數量明顯下降，需積極治療，平均存活時間約2年。

目前慢性淋巴性白血病的藥物治療，除了有傳統化療及注射型單株抗體治療之外，也有2款免搭配化療的全新機轉口服小分子標靶藥物，都能達到抗腫瘤效果。

王銘崇提醒，當長輩出現不明原因的體重下降、反覆發燒、夜間盜汗，千萬別以為只是衰老症狀，應盡速至血液科檢查血液是否有異常，避免錯過治療黃金期。

此外，王銘崇呼籲患者切勿用偏方及另類療法，很可能引發不良副作用且造成抵抗力下降，不只破財又傷身。

王銘崇感慨，他曾遇過罹病男子屬於低危險族群，卻因淋巴結腫大，內心焦慮尋求偏方，無牌密醫直接將針刺入他頸部腫脹的淋巴結，導致男子脖子兩側千瘡百孔、怵目驚心。經過醫療團隊幾番勸說後，男子才停止。

癌症希望基金會製作「慢性淋巴性白血病」的衛教動畫，透過王老先生與土狗來福介紹疾病的七大常見症狀。民眾可在YouTube網站搜尋癌症希望基金會的「影音小學堂」，即可利用關鍵字搜尋到衛教影片。

慢性淋巴性白血病常見七大症狀

(1)無法解釋的體重降低（半年內下降一成以上）

(2)不明原因的反覆發燒

(3)夜間盜汗

(4)淋巴結腫脹

(5)全身倦怠

(6)食慾不振

(7)全身乏力

註：上述症狀易與衰老症狀混淆，民眾應提高警覺。

資料來源／王銘崇醫師

高雄長庚醫院血液腫瘤科主治醫師王銘崇。 圖／癌症希望基金會提供
高雄長庚醫院血液腫瘤科主治醫師王銘崇。 圖／癌症希望基金會提供
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淋巴醫師患者
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