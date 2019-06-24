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大型工廠減排 高雄去年空汙費收入創新低

2019-06-24 13:12聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

高雄市環保局最近結算2018年工廠空污費，發現收入再創新低，為3.02億元，較前一年少8750萬元，環保局說，去年7月雖增開粒狀物空汙費，將PM10、PM2.5等總懸浮微粒納入徵收項目，不過總收入僅3.95億元，顯示工廠硫氧化物、氮氧化物及揮發性有機物等排放量顯著降低。

環保局局長袁中興解釋，工廠空污費是依據污染物排放量收費，繳交費用減少，代表汙染排放也變少；106年高雄市工廠空污費收入約3.89億元，107年7月雖開徵粒狀物空污費，全年收入僅3.95億元，扣除粒狀物部份，107年收入減少了8750萬元。

環保局進一步從工廠繳交的空汙費分析汙染物排放數據，有超過8成5減量來自大型工廠。以興達電廠為例，硫氧化物減少1713公噸、氮氧化物減了2343公噸；從工廠連續排放自動監測系統（CEMS）數據顯示，今年大型工廠汙染排放也呈下降趨勢，預估今年空汙費應會低於3.9億元。

袁中新表示，汙染排放減少會反映在空氣品質上。今年1到5月以手動測站監測到的PM2.5平均測值，降到25.3微克／立方米，比107年同期的26.4微克降低4.1%，空品良率（AQI≦100的站日數比例）也有66.4%，為7年來最佳。

高雄市環保局結算2018年空汙費收入，發現扣除新開徵的粒狀汙染物收費，較前一年少...
高雄市環保局結算2018年空汙費收入，發現扣除新開徵的粒狀汙染物收費，較前一年少了8750萬元，顯示工廠汙染排放逐年下降。圖／高雄市環保局提供
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空污PM2.5高雄市
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