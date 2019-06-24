不孕夫妻免赴外地 台大醫雲林分院第一例試管嬰滿月了

2019-06-24 12:51 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ╱即時報導



台大醫院雲林分院去年六月成立生殖醫學中心，提供人工受精、試管嬰兒診療服務，第一例試管嬰兒今天滿月，院方開心為其慶生，目前已有17對夫妻接受試管療程，10對懷孕成功，年底前將有4、5位產婦升格當媽媽。

雲林分院吳姓護理師是第一例接受該院試管療程的產婦，上月開心迎接第二胎寶寶，她表示，結婚多年，嘗試過自然受孕及多次人工受精，但最終都流產失敗，第一個孩子也是試管嬰兒，當時特別跑到彰化接受療程，第二胎能在院內成功受孕生產，「真的很幸運，是上天賜予的禮物」。

催生生殖醫學中心的婦產部醫師楊博凱表示，過去雲林鄉親想要做試管嬰兒，必須到外縣市去，相當辛苦，如今在雲林就有與國際水準相當的服務，對雲林鄉親來說，可以免去舟車勞頓之苦，去年至今已有17對夫妻接受試管嬰兒療程，其中10對懷孕成功，二對已順利誕下新生命，年紀最大的案例是40歲。

楊博凱剛到雲林分院就提出生殖醫學中心計畫，分院長黃瑞仁認為這是照顧雲林鄉親，大力支持，他表示，醫院耗費千萬元成立生殖醫學中心，「成績超乎我的預期！」不僅提供人工受精、試管嬰兒療程，甚至也有凍卵療程，目前已有2位女性患者接受凍卵，且雲林分院收費比總院略微便宜，「絕對合理」。