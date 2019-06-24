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不孕夫妻免赴外地 台大醫雲林分院第一例試管嬰滿月了

2019-06-24 12:51聯合報 記者陳雅玲╱即時報導

台大醫院雲林分院去年六月成立生殖醫學中心，提供人工受精、試管嬰兒診療服務，第一例試管嬰兒今天滿月，院方開心為其慶生，目前已有17對夫妻接受試管療程，10對懷孕成功，年底前將有4、5位產婦升格當媽媽。

雲林分院吳姓護理師是第一例接受該院試管療程的產婦，上月開心迎接第二胎寶寶，她表示，結婚多年，嘗試過自然受孕及多次人工受精，但最終都流產失敗，第一個孩子也是試管嬰兒，當時特別跑到彰化接受療程，第二胎能在院內成功受孕生產，「真的很幸運，是上天賜予的禮物」。

催生生殖醫學中心的婦產部醫師楊博凱表示，過去雲林鄉親想要做試管嬰兒，必須到外縣市去，相當辛苦，如今在雲林就有與國際水準相當的服務，對雲林鄉親來說，可以免去舟車勞頓之苦，去年至今已有17對夫妻接受試管嬰兒療程，其中10對懷孕成功，二對已順利誕下新生命，年紀最大的案例是40歲。

楊博凱剛到雲林分院就提出生殖醫學中心計畫，分院長黃瑞仁認為這是照顧雲林鄉親，大力支持，他表示，醫院耗費千萬元成立生殖醫學中心，「成績超乎我的預期！」不僅提供人工受精、試管嬰兒療程，甚至也有凍卵療程，目前已有2位女性患者接受凍卵，且雲林分院收費比總院略微便宜，「絕對合理」。

楊博凱表示，未來生殖醫學中心將針對男性不孕症、胚胎縮時攝影、胚胎切片及產前檢測等方面發展，他也提醒計畫生子的夫妻，30歲接受試管嬰兒療程成功機率約6至8成，但到了40歲就降低到2成，呼籲民眾應盡早規畫，以免錯過最佳受孕期，有意凍卵的女性，則一定要在40歲以前凍卵。

台大醫院雲林分院吳姓護理師接受院內生殖醫學中心的試管嬰兒療程，上月誕下一名男嬰，...
台大醫院雲林分院吳姓護理師接受院內生殖醫學中心的試管嬰兒療程，上月誕下一名男嬰，今天歡慶滿月。記者陳雅玲／攝影
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台大醫院雲林分院去年六月成立生殖醫學中心，提供人工受精、試管嬰兒診療服務，第一例...
台大醫院雲林分院去年六月成立生殖醫學中心，提供人工受精、試管嬰兒診療服務，第一例試管嬰兒今天滿月，院方開心為其慶生。記者陳雅玲／攝影
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試管嬰兒凍卵夫妻
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