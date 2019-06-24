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工地三寶口腔癌高危險群 醫師殺進工地幫工人篩檢

2019-06-24 12:51聯合報 記者林敬家╱即時報導

口腔癌名列十大癌症死因之一，其中香菸和檳榔都是影響的重要因子，為讓危險族群戒除，衛福部彰化醫院「直搗黃龍」，由口腔外科醫師率個管師直接「殺」到員林市的建築工地衛教並篩檢，鼓勵勞工一起扭轉工地文化。

彰化醫院口腔外科醫師金椿期及個管師等人，帶著篩檢工具及宣傳品前往員林市三條路一處興建集合住宅的工地，貼上「無檳工地」及「無菸環境」等海報，邀請工人做口腔癌篩檢。

20多位工地受篩工直言檳榔和香菸都「很難戒」，建築公司負責人之一的張英謀表示，工地三寶「檳菸酒」的工地文化由來已久，尤其是檳榔是工人提神的物品，彰化醫院有心要改變工地文化，他願意配合。

47歲的工人黃俊勝說，他3個叔叔都是口腔癌患者，他也知道嚼檳榔是危險因子，也想要戒檳榔，但工地文化就是「你一口我也一口」，大家一起流汗、一起靠檳榔提神，香菸也是大家互請。個管師張千慧鼓勵他們相互鼓勵督促，不買、不互請。

60歲的吳姓工人指出，他知道嚼檳榔恐罹口腔癌，多年前已改成只吃菁仔，不吃加了白灰及荖花、荖葉的檳榔，這樣就不會得口腔癌。

口腔外科醫師金椿期對此表示，荖花含致癌物黃樟素，菁仔所含的檳榔鹼也是致癌物，因此不管檳榔包不包荖花，菁仔本身就會致癌，但工地卻傳言只吃菁仔不會罹癌。

金椿期說，口腔癌患者常是青壯年，甚至不到30歲，患者中高達9成是檳榔人口，香菸也被證實是口腔癌重要因子；檳菸像緊箍咒一樣，束縛著工地勞工，深入工地衛教是個漫長的開始，但必須要做。

彰化醫院口腔外科醫師金椿期到工地為工人檢查。圖／彰化醫院提供
彰化醫院口腔外科醫師金椿期到工地為工人檢查。圖／彰化醫院提供
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彰化醫院團隊進到工地對工人做衛教並篩檢。圖／彰化醫院提供
彰化醫院團隊進到工地對工人做衛教並篩檢。圖／彰化醫院提供
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口腔癌患者醫師
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