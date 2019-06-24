民眾透過達文西手術保費兩頭賺 檢調已向健保署要資料

2019-06-24 12:25 聯合報 記者 聯合報 記者 李樹人 ╱即時報導



衛福部健保署調查發現全台38家醫院、7810件手術申報異常，疑似先向民眾收取達文西手術費用，再申請健報給付「兩頭賺」恐涉嫌詐欺、偽造文書。為此，行為百合正義會上午至台北地檢署按鈴告發馬偕醫院前董事長劉伯恩等九人。

對此，健保署長李伯璋說，這應為雙方糾葛，健保署不會介入，不過，此案複雜、很難釐清，檢察官日前也為了此事至健保署，了解各醫院自清狀況。

李伯璋說，健保署將所有醫院自清資料提交給檢調單位，只要檢調報告出爐，健保署就會召開記者會，公布各醫院違規狀況，以及後續處理原則。

李伯璋指出，如果真依照特管辦法行事，所以涉案醫院都遭處置，甚至關門，這事關重大，影響患者就醫權益，「過去就讓它過去」，希望找出最佳的處理原則，擬定符合現況的規定，讓醫療院所有所依循，未來再犯，就將嚴格處理。