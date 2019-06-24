治癲癇躁鬱藥恐致畸胎 食藥署公告婦女使用準則

2019-06-24 12:31 中央社 台北24日電



食藥署今天公告，修正丙戊酸（valproate）類成分藥品用於婦女使用原則，即日起這類藥品不得用於治療懷孕婦女躁鬱症，也禁用於治療懷孕婦女癲癇，除非沒有適合替代療法；育齡婦女使用也有限制。

丙戊酸類成分藥品是一種治療癲癇及躁鬱症的藥物。但近年國際上陸續發布，含valproate類成分藥品用於治療癲癇、偏頭痛或躁鬱症在具有生育能力婦女時，可能有產下畸胎或胎兒發育不全的風險。

衛生福利部食品藥物管理署藥品組科長洪國登上午受訪時表示，食藥署已於102年9月24日公告限縮該成分藥品的使用，禁止使用於懷孕婦女偏頭痛的預防，對於其他適應症的懷孕婦女，也僅限用於無法使用其他藥物治療的情形，並要求中文仿單加刊先天性畸形風險相關警語及注意事項。

不過，從107年開始陸續有其他國家對此類藥物給予更嚴格管控；洪國登說，為確保民眾用藥安全，決議修訂這項成分藥品用於婦女的使用原則，即日起，該類藥品禁止用於治療懷孕婦女的躁鬱症、禁用於治療懷孕婦女的癲癇，除非沒有適合的替代療法；禁用於具有生育能力的婦女治療癲癇或躁鬱症，除非能確實履行避孕計畫。

食藥署提醒，醫師即日起應依據公告使用原則處方含valproate類成分藥品，對於具有生育能力的婦女應針對其懷孕的可能性進行評估，同時處方前應詳細告知於懷孕期間使用該藥品的相關風險。具有生育能力的婦女使用該類藥品時應採取有效的避孕措施，若發現可能懷孕請立即回診。

洪國登說，目前為止台灣沒有該類藥品不良反應通報，且臨床界對新規定都持正面態度。