它的電子菸，竟成了美300萬青少年的「流行病」！舊金山帶頭喊禁，全美第2大獨角獸踢鐵板

2019-06-24 12:24 商業周刊 邱碧玲／商業周刊



美國衛生部長艾薩擔憂，美國青少年流行吸電子菸，可能會引爆新一波尼古丁成癮症。 示意圖／ingimage 分享 facebook

一家名為救癮（Juul）的初創商，3年內就衝上全美第2大獨角獸地位，發跡過程列入史丹佛大學行銷研究個案，卻也因為太成功被政府盯上，從以色列到美國舊金山都喊禁，原因竟是它讓人上癮的力量更強大。

6月18日，美國舊金山城市監督委員會批准全市禁止銷售電子菸的提案；隔週第2度投票若通過，便成為正式法律，屆時舊金山將是全美第1座禁銷電子菸的城市。財經雜誌《富比世（Forbes）》說，這場戰爭擺明是衝著救癮而來。

數字說明舊金山政府為何出手干涉。市調商尼爾森（Nielsen）統計，2017年救癮電子菸市占率僅27％，1年後飆上68％！再參照2018年聯邦政府調查，約有1/5美國高中生吸過電子菸，相當於300萬人，已達「流行病」的程度，而且救癮是他們最愛的品牌。相較之下，2017年成人當中的癮君子占比掉至14％左右，比前1年減少1.5個百分點。

成人戒菸幫手，成了高中生潮配件

美國衛生部長艾薩（Alex Azar）擔憂：「新數據顯示，美國青少年流行吸電子菸，可能會引爆新一波尼古丁成癮症。」這番話讓標榜「成年人戒菸幫手」，卻成為高中生潮配件的救癮成為頭號標靶。

有一段親身經歷見證救癮的「魔力」：去年底，《紐約時報》採訪大學生墨菲（Matt Murphy），親口告白高中時代「耍酷的驚人代價，讓人心酸。」

2016年夏天，17歲的墨菲在一場派對中第一次接觸救癮，當時他和其他同學一樣都還是習慣喝可樂的中學生。他初體驗薄荷口味救癮的當下就驚訝發現，尼古丁的刺激急衝腦門，那股強烈的興奮感讓他整個「暈陶陶」。

從那刻起，他就離不開救癮了。他花光零用錢追逐醺醺然的快感、翹掉曲棍球和網球課程，就連和朋友聚會時都只想趕快回家抽兩口。他不僅和父母起衝突，也因為事後的自我厭惡更加沮喪。但無論如何，他丟不掉自己暱稱為「第11根手指」的救癮。

墨菲原非愛耍帥的酷哥，而是同學眼中的模範生，不僅成績好，也從不麻、不菸、不酒。他犯的唯一錯誤就是相信救癮「無害」，結果被它「綁架」2年，不僅吸壞了肺部，癮頭最重的那段時間，只要20分鐘沒有抽個一口，就無法集中注意力。

助戒菸或更易上癮？研究各說各話

此外，電子菸究竟是否具有戒菸之效，研究結果各說各話。今年1月底，美國《新英格蘭醫學期刊》（NEJM）發表1項號稱嚴謹的大規模研究成果，肯定電子菸確實有助癮君子戒掉紙菸：886名受試者一半接受尼古丁貼片、口嚼錠等替代療法，另一半只抽電子菸；1年後追蹤戒菸率，前者9.9％、後者18％，相差近1倍。

可是，這只是有關戒菸辯論的正方說法，反方代表則是同期刊物中的另1篇文章，同一場研究的金主英國癌症研究中心（Cancer Research UK）、國家健康研究院（NIHR）繼續贊助追蹤兩批成功戒抽紙菸的受試者，再隔1年後發現，電子菸族群有80％戒不掉電子菸，但另類療法族群只有9％繼續使用。

換言之，電子菸受試者就算甩掉紙菸，但是會被電子菸纏上的比率高達80％，箇中原因其實是，雖然證據顯示吸入電子菸揮發的蒸氣比吸入菸草更少致癌物，但抽一管電子菸的尼古丁，相當於一整包紙菸，而且「戒菸神器」的幌子，往往讓埋單電子菸的使用者最終反而變成「雙管齊下」。

否認賣給青少年，行銷策略被打臉

戒癮不成反上癮，而且對象還是未經世事的青少年，以至於去年起以色列、新加坡等國家陸續明禁電子菸，現在這股風氣吹到救癮的大本營舊金山。禁銷投票提議通過後，救癮隨即公開否認販售未成年人，並強調當紙菸成為唯一選擇，難免重演每年殺死4萬名加州人的悲劇。

救癮是一家超年輕的百億美元獨角獸：2015年推出第1款產品，2017年7月前東家PAX Labs才將它切割獨立經營，2018年同意萬寶路母集團高特利（Altria）入股35％，身價暴增至380億美元，超越全球民宿網龍頭Airbnb、太空初創商SpaceX，僅次於叫車App優步（編按：Uber，已於今年5月中公開上市）。

這段崛起過程有如火箭般一飛沖天，共同創辦人孟西斯（James Monsees）、鮑溫（Adam Bowen）的母校史丹佛大學追蹤它的行銷軌跡，蒐集成千上萬則推特（Twitter）、Instagram貼文、電子郵件、廣告等後發表報告，敲醒所有以為它還在攪和舊市場的觀察家：它鎖定的目標是小夥子，不是老菸槍。

好比設計如隨身碟大小的3C質感外觀，讓長得像雪茄的舊式電子菸看起來遜了；也好比它在顏色和口味上創新8種品項，包括奶油布丁、芒果與薄荷等，讓喜新厭舊的年輕人換來換去不容易膩。事實上，救癮的企業名Juul就是指果汁口味的USB點菸器（JUice USB Lighting）。

計畫主持人史丹佛醫學院教授傑克勒（Robert Jackler）指出最重要的一點是：2015年第1款產品問世前，找來一批年輕人免費體驗，並鼓勵他們成為關鍵意見領袖，協助在社群媒體上放送享樂、風格與追潮的訊息，「讓它在年輕人族群中很吃得開。」他擔心，當前的防範措施或許為時已晚。

不過網路媒體商業內幕（Business Insider）倒不這麼悲觀，它說，舊金山一向是勇於帶頭實驗、帶頭認輸的城市，要是禁令正式通過，對全國地方政府、創投金主都會起激勵作用，到時候風向很快就會轉變。

曾經迷失其中的墨菲也在幾個月前重生，如今他化身反菸大使，分享自身經歷讓心存好奇的年輕人知道，「戒菸好幫手」只是「換個對象上癮」，而且更難掙脫，「最糟的時候，就連清醒5分鐘都很痛苦，但如果可以挺過3個星期，就能將尼古丁沖刷乾淨。」

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

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