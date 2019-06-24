人間國寶廖瓊枝創薪傳30 鄭麗君掛保證預算增

2019-06-24 12:00 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



84歲台灣第一苦旦、歌仔戲人間國寶廖瓊枝，先後成立薪傳歌仔戲劇團與廖瓊枝歌仔戲文教基金會，堅持傳承傳統歌仔戲，今年分慶30周年、20周年。文化部長鄭麗君送上大禮，表示文資局無形文化資產預算成長為三倍，傳藝中心接班人和開枝散葉計畫預算也倍增，還向廖瓊枝掛保證未來傳統藝術預算一定會一直增加。

廖瓊枝14歲學戲，18歲出班，21歲時開始學習苦旦，之後一直長期演出與教學，藝術成就與傳承苦心都無人能超越。她1988年獲頒教育部薪傳獎，隔年創立薪傳歌仔戲劇團，1999年獲頒國家文藝獎，同年成立廖瓊枝歌仔戲文教基金會，2009年獲文建會指定重要傳統藝術歌仔戲保存者、人間國寶，展開傳習計畫，2012年更以近80歲高齡打造歌仔戲專業演員育成平台。

廖瓊枝說，她當年成立薪傳，是有感傳統歌仔戲當時較沒人看，剛好有些大專學生對傳統歌仔戲感興趣，她想這樣可以讓劇本等都可升級，就跟她們說要免費教。一年後成果展，學生演出有模有樣，她想為他們找演出舞台，獲高雄文化中心同意，由於場館演出需要有團隊，「薪傳」自此誕生。

廖瓊枝說，傳統歌仔戲不同於楊麗花等電視歌仔戲或明華園等現代歌仔戲，注重傳統藝術的傳承，像薪傳小旦演出時，仍持續像京劇小旦般梳妝。一路堅持下來，如今薪傳已有13名固定演員；在她從1980年在各校、社團、民間教學下來，也推廣出眾多觀眾，傳統歌仔戲總算復甦。

文化部長鄭麗君表示，現在大家能欣賞非常優美的歌仔戲文化，要感謝廖瓊枝等人，也唯有透過團的經營，才能把歌仔戲傳承下來。

鄭麗君表示，文資局無形文化資產預算成長為三倍，傳藝中心接班人和開枝散葉計畫預算也倍增。她說已向廖瓊枝說，由於文化基本法已三讀通過，其中條款保證文化預算一定會一直增加，她掛保證傳統藝術預算一定會繼續增加。