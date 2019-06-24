太魯閣九曲洞今開放 下雨澆不熄觀光客興致

2019-06-24 11:25 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



太魯閣國家公園今日上午開放九曲洞步道，睽違6年整修完後的步道，共有3座明隧道防落石。太魯閣國家公園管理處布洛灣管理站主任陳寶匡說，上午開放後，遊客都很守交通秩序，搭遊覽車、公車的遊客，與搭小客車的旅客比例約是2比1；儘管今下雨，仍澆不熄旅客想欣賞九曲洞的興致。

九曲洞原是中橫公路的舊道，1996年九曲隧道通車後，舊道便改為人行步道，入口處位在九曲洞隧道西洞口（台8線173.7K），目前僅開放步道700公尺，終點為九曲蟠龍，須由原路來回，來回步行約30分鐘。

陳寶匡表示，現場有的旅客搭遊覽車、公車，還有團客在導遊帶領下搭九人小巴來觀光，陸續都有遊客進來，交通順暢，現場有新城警分局、保安警察第七總隊第九大隊警力維持秩序，今天太魯閣雖然有下雨，不過雨勢不大。由於有景觀明隧道防止落石，遊客在九曲洞不必戴安全帽，不過在其他太魯閣景點仍須戴上，保護頭部安全；九曲洞尚有封閉路段，因落石頻繁，呼籲遊客勿逕自闖入。

現完成整修的九曲洞步道，除景觀明隧道外，還新闢一段低於原有步道路面，更接近溪谷的水景步道，且靠近溪邊的路面設置透明壓克力，讓遊客從較低的位置欣賞峽谷，透視湍急溪水，聆聽立霧溪急流震耳的水聲。