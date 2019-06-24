影／不敵大雨襲擊 基隆一大樹連根拔起8戶受困

2019-06-24 11:21 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



昨天基隆開始下大雨，今天凌晨東光路50號旁一棵上百年老樹，連根拔起，碰的一聲倒下，住戶跑出來看都嚇一大跳，因為唯一的出入口剛好被倒下的大樹擋住了，裡頭8戶人家受困，沈姓居民向外求教，希望市府出動大型機具清理，讓他們有路可以進出。

沈先生回憶凌晨大樹倒下那一刻，還是心有餘悸，他說，凌晨一點多，一聲巨響，他們跑出來一看，大樹倒了，把路燈和電視線都壓斷，幸好無人受傷。