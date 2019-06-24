台中石虎條例捲土重來？專家：至少比照苗栗約束公部門

2019-06-24 11:15 聯合報 記者 聯合報 記者 洪敬浤 ╱即時報導



台中市農業局兩度提出石虎保育條例，但在議會卡關，市府年底將完成台中石虎棲地調查，屆時將重新送出石虎條例。專家建議，台中市的草案欠缺實質內容，至少要比照苗栗縣，在石虎利用棲地範圍內的公共工程，規劃、施工都要找石虎專家諮詢，這是最低限度。

台中花博落幕後，原本的吉祥物「石虎家族」轉型成為台中城市吉祥物，市長盧秀燕大費周章面試、宣告，上周還帶著石虎家族去拜訪議長，爭取追加減預算順利過關。

新聞局長吳皇昇說，市府兩度送審石虎條例，但議員要求先調查棲地，年底前將先後完成台中東側與大肚山調查，屆時將重新送審。台中市農業局長蔡精強說，等完整棲地調查出爐後，將修正石虎條例，納入石虎友善農業、石虎熱區與友善生態給付等規定。

台中市農業局表示，市府委託專家調查，后里、東勢、新社、霧峰與太平等地，都有石虎蹤跡，市府已在熱區后里、新社道路設置告示牌，提醒駕駛人注意；今年度的調查初步在烏溪、大甲溪和大安溪河床等，紅外線相機都有拍到石虎，預定於10月底完成調查。

農委會特生中心助理研究員林育秀說，以目前台中市提出的草案內容，欠缺實質規範，至少要比照苗栗縣的草案，否則只是淪為口號；儘管該草案最後還是未通過，但條文針對公部門進行約束，鼓勵私人開發跟進，都值得參考。

根據苗栗縣的石虎條例草案，公共工程開發面積在1公頃以上，新闢、擴寬道路長度1000公尺以上，位於石虎利用棲地者，應在規畫初期、施工階段像石虎生態專家諮詢，並採取對環境友善工法；石虎生態專家人才庫由縣府公告。