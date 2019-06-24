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年紀輕輕就換膝關節？新的截骨手術可以取代

2019-06-24 10:43聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

52歲張先生是一位熱愛運動的好手，但左側膝蓋疼痛常達一年之久，最近症狀加劇，每步行一小段路就需歇息，甚至疼痛到無法動彈，來安南醫院尋求骨科許峻誠醫師治療，檢查後發現張先生內側膝蓋軟骨磨損併有膝關節內翻，經保守治療及復健無效後，想要接受手術治療。

醫師考慮到張先生的年紀較輕，如果換了人工關節，因為有使用的年限，之後可能需要再次接受人工關節置換手術，以及人工關節置換手術後會造成的種種活動受限。因此，許峻誠醫師建議張先生接受高位脛骨截骨手術(High tibia osteotomy ,HTO)以保留原有膝關節及改善膝蓋變形。

術後2個月張先生即可正常行走，左膝關節的負重力量平均分布而使疼痛症狀解除，6個月後就能簡單運動。許峻誠表示，目前此類手術雖有諸多好處但不是萬靈藥，對於50至65歲相對年輕的病人，如膝退化變形只影響單一關節面且體重適當之病人都可以考慮以截骨矯正(HTO)來取代人工關節置換。

許峻誠表示，高位脛骨截骨手術(HTO)又稱“保膝手術”，主要是矯治病人膝關節在力學上的內翻及減輕內側之壓力，手術過程中只要將在小腿脛骨上方截開一段缺口，沿著矯正脛骨的軸線，將一小塊骨頭補進這個缺口後，讓內側關節壓力減低、傷口小出血量小恢復快，再加上適當的鋼板固定，使病人的膝關節壓力不再集中於內側，故能減輕原本疼痛之問題，還可以繼續使用自己的關節。

特別是針對腎功能不佳的病人，避免置換人工關節後容易受到感染的風險。不僅開刀危險性低，恢復期短，又可以讓患者免除長期吃止痛藥的困擾，是對病患新的選擇。

許峻誠表示，目前國外已經有某些研究證實，內側膝蓋軟骨經此手術後甚至可以部份再生，而成功的高位脛骨截骨術可以延長膝關節使用年限，倘若保養得宜甚至可以不用人工膝關節置換。

截骨手術有機會保留原來的膝關節。圖/安南醫院提供
截骨手術有機會保留原來的膝關節。圖/安南醫院提供
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手術膝關節醫師
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